柴油 / 油電渦輪雙動力　全新改款 Hyundai Santa Fe 新台幣 144.9 萬正式登場

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在外觀設計上，新款 Santa Fe 車體兩側鮮明腰線與高聳輪拱設計，強化肌理線條，創造出更具張力的運動姿態。配置標旗式車外後視鏡，改款後提供 4 種鋁圈設計(柴油車型 18 吋、20 吋；油電車型 17 吋、19 吋)，提供不同新視覺感受。車尾同樣導入相應 T-Shaped 序列印象 LED 尾燈組，左右貫穿的水平化設計，堆疊更濃厚的科技感受。
內裝方面相較於舊款，新款車型採用深棕雙色材質鋪陳，換上質感更細膩的鑽石紋縫線真皮座椅，並具備雙前座通風加熱／多向電動調整(附 4 向腰靠與 2 向腿靠)，以及駕駛座 2 組記憶與 Seat easy access 駕駛座進出。亦導入全新 12.3 吋 TFT-LCD 數位儀錶、8 吋多媒體系統(支援無線 Apple CarPlay & Android Auto)，高置式鞍座控制台以及 Hyundai 在國內首度出現的 SBW 電子線傳排檔系統，並整合 Qi 無線充電座與 DRIVE MODE 駕馭模式控制介面。
對應車格進一步放大，第二排座椅腿部空間提升 34mm，乘坐更為寬敞舒適，亦提供第三排乘客獨立空調系統，Easy-In 電動調整迎賓副手座、Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置，以及角度可調／前後可滑式第二排座椅設計亦完整延續。行李廂空間方面，則具備 571L (7 人座) / 782L (5 人座)的容積表現。
除了外觀與內裝設計精進之外，新款 Santa Fe 換上了全新第三代底盤平台，其提升 150K 超強熱沖壓鋼材比例至 14.6%，將車身抗拉強度提升至 67.3kgf/ mm2；此外，還包含採用鋁合金前保桿內鐵材質、一體成型後地板橫樑、強化引擎蓋托架、強化副車架結構與液壓襯套，以及強化防火牆等作法，大幅精進車輛剛性，帶來更優異的行路質感。
安全表現部分，全車系均配備達到 Level 2 等級的 Hyundai SmartSense 先進安全科技，包含全速域 SCC 智慧型主動車距維持系統（附 Stop & Go）、LFA 全速域車道維持輔助系統、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCA 前方主動煞停輔助系統（含行人偵測、FCA-JX路口偵測）、FCW 前方撞擊警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統，以及ROA 後座乘員未下車警示系統。另有 BCA 盲區碰撞避免輔助系統、BCW 盲區偵測警示系統、RCCA 後方交通防撞輔助系統、RCCW後方交通防撞警示系統、SEA 安全下車輔助系統等。
動力方面，柴油車型採用全新 Smartstream 2.2 CRDi 柴油渦輪動力，具備 VGT 可變幾何渦輪增壓技術，透過全新鋁合金汽缸頭，使引擎結構減輕 19.5kg，並針對滾針軸承凸輪軸與平衡軸進行調整，降低運轉時摩擦阻力，同時高壓共軌直噴供油機構壓力提升至 2,200bar，具備 202ps 最大馬力與 45.0kgm 峰值扭力。搭配最新 8DCT 濕式雙離合自手排變速箱，創造出平均油耗 17.3km/L 的一級能源效率表現。
在 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電方面，其 1.6 升渦輪增壓引擎具備 CVVD 連續可變汽門持續系統，具備 180ps / 27kgm 最大輸出表現，結合永磁同步馬達(60ps / 26.9kgm)與第二代 6 速手自排變速系統，具備 230ps 綜效輸出。
此次新款 Santa Fe 雖然還是歸類於第四代車型，但整體改進幅度之大，堪稱是大改款等級。以目前市面上的平價品牌中大型 7 人座進口休旅車相較，Santa Fe 是唯一提供油電動力的新車，且在配備全面精進後展現不落於對手的競爭力，剩下的就端看售價方面消費者是否能接受了。