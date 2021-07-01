內外設計精進 2021 年式 DFSK Glory S560 登場

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外觀方面，2021 年式 Glory S560 換上一體式橫穿設計風格的前保險桿，燈組排列也有所更動，車側在 D 柱採用玻璃包覆的隱藏設計，車頂配有行李架，後保險桿下方設有雙邊單出排氣尾飾管造型。尺碼部分，2021 年式 Glory S560 的車身尺碼長寬高 4,560x1,815x1,735 (mm)，軸距則為 2690mm。
內裝方面，2021 年式 Glory S560 換上全新的儀錶台及中控台造型，配置懸浮式 7 吋或 8 吋多媒體螢幕，座艙運用黑紅對比色系，也融入菱形紋路，空調出風口採用扁平化設計，座椅採用皮質包覆，也搭載 PEPS 無鑰匙啟動、定速巡航及等配備，全液晶儀錶及全景天窗則列為選用配備。
動力配置方面，2021 年式 Glory S560 提供 1.5 升 SFG15TA 渦輪增壓汽油引擎、1.8 升 SFG18 自然進氣汽油引擎及 2.0 升 SFG20A 自然進氣汽油引擎，1.5 升可輸出 150ps 最大馬力及 220Nm 峰值扭力，1.8 升可輸出 139ps 最大馬力及 187Nm 峰值扭力，2.0 升可輸出 143ps 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，1.5 升可搭配 6 速手排或 CVT 無段變速系統，1.8 升及 2.0 升可搭配 5 速手排或 CVT 無段變速系統，全車系均為前輪驅動。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興日前發表金穩發單廂小貨車的改款新車「金穩發 S2.5t」及穩發一廂半小貨車的歐六改款新車，同時推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買全車系舊換新再省 5 萬，購買雙廂大穩發 S2.5t 贈「車內空氣清新機」，全車系在今年 6 月底前訂車再送價值新台幣 1 萬元配件(配件折抵依經銷商配件為主)，全國展示中心提供到府賞車試乘服務。