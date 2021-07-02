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魚刺卡喉時先別驚慌，應先停止進食及喝水，立即性的吞嚥行為反而可能使魚刺由高處往較深的地方移動，造成二度傷害！ 而坊間流傳的「喝醋」行為並無法有效軟化魚刺，也請民眾儘量避免。
近期因疫情影響，多數民眾不敢前往醫院，李立昂教授建議，若真不方便外出就醫，第一步可先移至周遭光線明亮的場所，請旁人協助直接目視觀察，由於魚刺經常會卡在扁桃線、舌根等較表淺的位置，若魚刺哽喉位置肉眼可視，且傷者喉部不會過度敏感，可嘗試用鑷子將魚刺取出。
但李立昂教授也分享，通常患者喉部有異物卡住時，會比平常更加敏感，增添異物取出的難度，最直接的方式還是就醫、向醫師求助。
大意輕忽恐小病變大病 這些症狀須注意！
傷者未將魚刺取出的狀況下，即便症狀稍緩也不可輕忽大意，有可能是魚刺卡到下咽腔、食道或甚至縱膈腔等較深的部位，此時症狀可能忽輕忽重，需密切注意，若未即時處理，可能會造成該部位發炎進而引發嚴重併發症。
李立昂教授表示，有些傷者可能因高齡、失智或是有些身心方面的問題，無法確切觀察出自身的不適，這時候就需要周遭親友多加注意，也曾有傷者因魚刺穿過食道進入縱膈腔，造成縱膈炎與敗血症而失去生命。
另外，隨著「上消化道異物梗塞」部位不同，也可能造成深頸部感染、食道破裂等等重症，因此魚刺梗塞切勿疏忽，如果有持續疼痛、吞嚥困難、胸腔不適、和發燒等情形，應立即就醫。
魚刺卡喉從源頭解決 預防勝於治療
李立昂教授呼籲，處理魚刺卡喉問題最重要的其實還是預防，民眾不只吃飯的時候要專心，也可以嘗試在吃魚前先把魚刺挑出，或是選擇用有顏色的餐盤，這些小動作都能協助降低魚刺卡喉的風險。
李立昂教授也強調，其實不只魚翅，各種食物都可能發生哽住喉嚨的狀況，只要發現喉部有持續性不適的症狀，最好還是就醫，尋求醫師幫助才能有效根治。
資料來源：健康醫療網 魚刺卡喉嚨靠自救? 處理不善恐有生命危險
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