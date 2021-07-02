報價 225 萬元起　長崎四驅引進 Ford Bronco Sport

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而在當今休旅車成為市場主流的趨勢之下，Ford 在發表大改款 Bronco 之際，也同步推出全新的衍生車型 Bronco Sport，其定位與 Bronco 純種越野車不同，採用與 Escape (Kuga) 同樣的 C2 平台打造，但外觀部分運用與 Bronco 相似的設計元素與配件，車頂採用懸浮式階梯設計，並提供多達 100 種組合套件供車主選配，以滿足追求個性化的都會型消費者。
雖然 Bronco 車系發表之時還受到疫情籠罩，但 Bronco Sport 依舊順利在 2020 年底於墨西哥 Hermosillo 工廠投產。然而新款 Bronco 所帶來的"野氣"讓貿易業者嗅到商機，讓來自高雄的長崎四驅在 Bronco 車系發表當下就就訂車，如今經過 8 個月的船期終於在今年 6 月到港，7Car<小七車觀點>也立刻向店家聯絡，為讀者帶來第一手報導。
此次介紹由長崎四驅所引進的 Bronco Sport 為加拿大規格，為車系最高規格的 Badlands，報價新台幣 225 萬元起 (含車輛選配件)。外觀配備標準搭載 LED 頭燈、LED 尾燈、尾門後掀玻璃、車身黑色防刮護板、前拖車鉤、霧灰水箱罩搭配白色 Bronco 字樣、加熱後視鏡、專屬黑色車頂架以及類鐵圈造型的 17 吋霧灰鋁圈。
車頭並無福特廠徽，而是將 BRONCO 字樣放在車頭最明顯之處，儼然是將該車視為子品牌的做法。
頭燈、日行燈與方向都是 LED 燈組。
類鐵圈造型的 17 吋鋁圈相當對味，其設計風格明顯與追求都會運動 Kuga 所配置的 19 吋完全不同。
尾門玻璃可獨立掀起。
內裝方面，Bronco Sport 結合 Kuga 與 Bronco 的設計，中控台採用與 Bronco 相同的對稱式設計，配備 6.5 吋行車資訊幕、8 吋 SYNC 3 多媒體系統，而中央鞍座則與 Kuga 相同，換檔方式為旋鈕設計、杯架、中央扶手也都如出一轍。座椅方面，前排椅背印上野馬標誌，後方採用拉鍊地圖袋設計，後座椅墊可以掀開起來放置物品，整體的空間機能性相當強。後行李廂部分，內部採用防水、防滑材質鋪陳，並且設置了 400 瓦電源插槽，可以直接為電器產品充電。尾門設有 LED 探照燈，且玻璃可以獨立開啟。
B 柱上依舊有北美市場規格獨有的密碼鎖。
儀錶板採用雙環類比指針搭配 6.5 吋行車資訊幕，作為北美市場版本內部自然是英文介面。
SYNC 3 多媒體資訊系統。
方向盤取消福特廠徽，改以 Bronco 車系專屬的野馬標誌。
旋鈕式排檔介面相當熟悉。
雙區恆溫空調介面與 Kuga 相似，但控溫旋鈕更透過表面紋理添加粗曠感。
安全防護方面，Bronco Sport 標準配置 Co-Pilot 360 主動式安全輔助系統，以 Badlands 車型來說提供了前方預防碰撞系統、盲點偵測系統、後方車流警示、車道偏移輔助、倒車顯影、自動遠光燈等等，若升級 Co-Pilot360 Assist +套件，則增加主動巡航控制系統、車道居中輔助、緊急轉向輔助和語音導航。
前座採用雙材質鋪陳，椅面中央透過類麂皮材質加強觸感表現，駕駛座標準搭載 8 向電動調整機能，而副駕 6 向電動調整則是選配。
後座無法前後滑移，亦無椅背多段調整機能。空間表現上受惠較方正的身形，頭部空間表現相當優異。
後座出風口造型設計與 Kuga 相似。
拉鍊式地圖袋。
後座椅面能掀起提升置物機能。
天窗為選配裝置。
動力配置方面，Bronco Sport Badlands 搭載與 Kuga 相同的 2.0 EcoBoost 渦輪增壓引擎，搭配 8 速手自排變速箱及四驅系統，最大馬力 250ps/5500rpm、最大扭力 38.3kgm/3,000rpm。Bronco Sport 也配備了多達 7 種選擇的 GOAT 駕駛模式，包含 Normal、Eco、Sport、Slippy 和 Sand，更特別的是 Trail Control 系統，其系統啟動後能在越野時以最高 32km/h 的向前速度或者最低 6km/h 的向後速度主動調節油門與剎車，讓駕駛更專注在越野的道路上。
尾門設置 LED 照地燈。
Bronco Sport Badlands 搭載與 Kuga 相同的 2.0 EcoBoost 渦輪增壓引擎，搭配 8 速手自排變速箱及四驅系統，最大馬力 250ps/5500rpm、最大扭力 38.3kgm/3,000rpm。
越野能力方面，即便 Bronco Sport 不算純種越野車，卻也擁有 30.4° 的前進角、33.1° 離去角以及 20.4° 的通過角，底盤距地高度為 224mm，最大涉水深度為 599mm。新一代 Bronco 的推出不僅越野性能實力更強，多元化的配件組合讓車主滿足個性化需求，而 Bronco Sport 則相對來說多了一分休閒，機能性也更適合一般大眾的需求。
Bronco Sport 配備了多達 7 種選擇的 GOAT 駕駛模式，包含 Normal、Eco、Sport、Slippy 和 Sand，更特別的是 Trail Control 系統，其系統啟動後能在越野時以最高 32km/h 的向前速度或者最低 6km/h 的向後速度主動調節油門與剎車，讓駕駛更專注在越野的道路上。