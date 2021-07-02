▲ Hyundai 全新小改款 Santa Fe 登場！柴油版 144.9 萬起，油電版預售價 145 萬起

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定位為 5+2 人座中大型休旅車的 Santa Fe，此次小改款換上了大面積的 Cascading Grill 水箱護罩，兩側更將投射式 LED 頭燈設計整合在內，搭配上方的 LED 日行燈組，讓特殊的 T-Shaped LED 燈組設計分層顯示，更具巧思。尾燈也同樣採用 T-Shaped 造型設計。柴油動力車型除了 GLD-A 入門車型採用 18 吋輪圈尺碼以外，其餘皆採用 20吋 輪圈，僅有最高規車型 GLD-C 搭配全景天窗。而在油電車型方面，除了最高規格車型 GLTH-C 採用 19 吋胎圈規格，其餘皆為 17 吋尺碼，但都不配備全景天窗。
座艙格局與小改款前大抵相同，不過在細節處有所進化。首先駕駛座導入 12.3 吋 TFT-LCD 全尺寸高解析度數位儀表，並將 BVM 盲區影像輔助系統整合至儀表內（GLD-B 以上與 GLTH-C 車型才配備），而中控台的 8 吋多媒體系統與無線 Apple CarPlay 及 Android Auto 系統全車系配備，至於 Qi 無線充電板柴油與油電車款除了入門車型以外都會列為標配。中央鞍座同步因導入 SBW 電子線傳排檔感而改採按鍵式排檔設計，營造更具科技感的控制介面氛圍。
此外，座艙內的豪華感與舒適度同步延續改款前，如雙色內裝、通風加熱座椅、第二排快速前傾進出裝置等皆配備，後廂空間在七人座至五人座的狀態下可擁有 571~782 公升的彈性表現。
動力表現方面，柴油車型換搭 Smartstream 2.2 CRDi 柴油引擎，具備 202ps/45kgm 輸出表現，銜接8速濕式雙離合器自手排變速系統；油電車型則搭載 Smartstream 1.6T-GDi 渦輪油電系統，動力銜接第二代 6 速手自排變速箱，最大綜效輸出可達 230ps。柴油與油電車型皆只有最高階車型搭載 HTRAC 4WD 四輪傳動系統，具備 Snow/Mud/Sand 三種越野駕馭模式。
SmartSense 全智能先進安全科技也為小改款 Santa Fe 的標準配備，柴油車型全數配備有 SCC 智慧型主動車距維持系統 (附 Stop & Go)、LFA 全速域車道維持輔助系統、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCA 前方主動煞停輔助系統 、FCW 前方撞擊警示系統、BCA 盲區碰撞避免輔助系統、BCW 盲區偵測警示系統、RCCA 後方交通防撞輔助系統、RCCW 後方交通防撞警示系統、ROA 後座乘員未下車警示系統、SEA 安全下車輔助系統、LVDA 前車駛離提醒系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統等；而在油電車型方面，GLTH-A與GLTH-B兩車型則會移除BCA 盲區碰撞避免輔助系統、BCW 盲區偵測警示系統、RCCA 後方交通防撞輔助系統、RCCW 後方交通防撞警示系統此四項配備。
未來 2GameSome 也將於第一時間進行小改款 Santa Fe 的試駕體驗，對於此車有興趣的買家，敬請持續鎖定未來後續報導。
Hyundai Santa Fe 車型售價
柴油車型
售價（萬）
GLD-A
144.9
GLD-B
154.9
GLD-C
169.9
油電車型
預售價（萬）
GLTH-A
145
GLTH-B
150
GLTH-C
170