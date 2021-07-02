▲ 最強街跑胎登場！倍耐力「DIABLO ROSSO IV」上市

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DIABLO ROSSO™ IV 是倍耐力最新一代高性能街道運動胎，專為喜愛熱血騎乘風格騎士開發設計，可廣泛對應市場上涵蓋運動、性能街車與跨界機種，此類型的騎士除了追求高抓地力性能，更要求精確的反應和出色的操控回饋，對應豐富多元的公路騎乘環境與天候狀態，更能盡情發揮愛車的動力性能。
今年因應疫情，倍耐力更在國內進行業界首見的線上發表會，由倍耐力摩托車輪胎 大中華區總代理 好運車業總經理Stephen與倍耐力摩托車輪胎 亞太區代表 Jason Lee攜手搭擋，讓更多車友可以透過有別於以往的呈現，更即時、完整的瞭解倍耐力最新胎款。
倍耐力最強賽道DNA公路炙熱再現
DIABLO ROSSO™ 系列是專門應用於公路運動類的產品，2008年推出家族第一款產品就受到全球騎士肯定，更獲得全球各知名摩托車製造廠，選擇此系列輪胎，作為旗下高性能車型出廠標準備胎。為此，倍耐力隆重推出 DIABLO ROSSO™ 第四代家族成員 - DIABLO ROSSO™ IV。為延續家族傳統，DIABLO ROSSO™ IV 的主要特色，即是對應不同使用領域採取各種先進技術與方案，考慮重量和動力輸出等條件，以量身訂製的標準開發不同規格尺寸。
DIABLO ROSSO™ IV傳承倍耐力經典閃電胎紋，除此之外，前輪採用全矽質複合膠料設計，後輪採用 Caps & Base 技術（將中央胎冠的膠料延伸至整個胎面底部），依不同尺寸，各自具備雙重膠料或三重膠料配方。胎體結構，採用源自WSBK 賽事，更強韌的 Lyocell 材質（萊賽爾）胎體結構設計（190/55 ZR 17 與更大尺寸）。
DIABLO ROSSO™ IV公路運動騎士最佳首選
DIABLO ROSSO™ IV的開發目標，在於滿足騎士最高標準的騎乘需求。讓騎士透過DIABLO ROSSO™ IV，在獲得精準輕快的操控手感，優異的抓地力與暢快運動感受的同時，同時讓愛車發揮最佳性能。在周末或假期出遊，不論獨自享受或雙載騎乘，不僅止於享受蜿蜒的公路和山道，就算面對天候變化，都能體驗充滿運動感的騎乘樂趣。
線上發表通路火速開賣
國內業界售見的倍耐力 DIABLO ROSSO™ IV，在 2021 年7 月 1 日晚上 9 點正式於線上發表，更將於 2021 年 7 月 2 日，上午 10 點正式於總代理 好運車業各授權通路 火熱開賣。總代理好運車業總經理 Stephen 強調，考量目前疫情狀況，與原廠大力爭取下，推出『首批抗疫優惠價』，希望可以讓騎士更輕鬆的享受倍耐力最新胎款的優異性能，購買 DIABLO ROSSO™ IV 一套，更可獲贈倍耐力原廠精美機能性短 T，數量有限，送完為止。更多有關 DIABLO ROSSO™ IV 的內容，請參考媒體資料包中的詳細產品資料。