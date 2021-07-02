因應電動車趨勢 現有社區可著手全區充電規劃

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然而國內許多現有的房屋並未安裝或預留充電設備空間，在初期規劃之時也未將電動車充電所需的電力與管線配置，後續欲加裝時，可能會碰上安全性與電力配置充足性的問題，居住在集合住宅者也可能遭到管理委員會的否決。
為了對應電動車趨勢，內政部《建築技術規則建築設計施工編》第 62 條第 4 點指出，停車空間應依用戶用電設備裝置規則預留供電 動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間，並便利行動不便者使用，自 2019 年 7 月 1 日起發出的新建照均需按此規定設計，因此未來新成屋均會保留安裝電動車充電設備與管線的空間。
至於現有的社區，則可藉由管理委員會與住戶間的溝通，尋找廠商前來進行全區一次性的規劃配置，使線纜架設、電力配置、收費機制與管理系統等達成統一標準，避免陸續裝設造成電力不足或標準不一致等問題。
若社區能進行完整且妥善的電動車充電規劃，除了能使現有電動車車主擁有更便利的體驗，考慮購買中的準車主也可更放心的入主，對外也代表社區住戶與管理委員會間具有順暢的溝通互動，預料有助於提昇社區的價值，甚至可將具有充電功能的車位作為收費的訪客充電停車格來增加社區經費。
目前國內已有台達等業者提供社區充電規劃的服務，也推出多款不同功率的家用壁掛式充電樁供選用，在政策層面也祭出了補助措施來獎勵社區裝設，如台北市便補助管委會電動車充電這被建置費用，最高達到總經費的 49%，還可視社區規模大小，而將補助上限設為為新台幣 10~20 萬元間，有意進行全區充電規劃的社區可把握補助良機。