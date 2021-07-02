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新北疫苗網路預約系統DAY2　尚有3萬人可以預約登記

新北疫苗網路預約系統DAY2　尚有3萬人可以預約登記
新北疫苗網路預約系統DAY2　尚有3萬人可以預約登記

健康醫療網

2021-07-02 18:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】新北市於昨（30日）開放72歲以上預約施打莫德納疫苗，很多兒女擔心長輩打不到疫苗，昨日人流報量造成網路塞車，新北市市長侯友宜表示，疫苗網路預約系統採用「雙軌並行」，除了網路預約外，也開放區公所人員幫忙照冊。若未曾接種75歲以上長輩都可以回來打，都會依年齡、依順序、安心施打，請市民安心。

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疫苗網路預約系統「雙軌並行」讓預約更快速進行

侯友宜表示，新北市的疫苗的接種採取兩個方式，一個是網路預約，對於不會使用網路的長輩，提供區政專線電話服務協助預約，兩個系統同時啟動並行。若未曾接種75歲以上長輩都可以回來打。

新北市疫苗預約登記尚有3萬名額可以登記

新北市疫苗接種7/2-7/4，可預約數量為10萬8000萬劑，其中區公所、里長、里幹事協助登記完成19252人，已轉成網路，截至今日下午兩點，已有77919人完成預約，仍有30081人可預約登記，而施打都會依年齡、依順序、安心施打，侯友宜強調時間到一定打得到，請長輩要安心，

疫苗接種變化提升預約系統

關於昨日人流報量造成塞車，很多兒女擔心長輩打不到疫苗，經開發新系統後，目前網路系統運作已非常順暢，也向里長們表達感謝。侯友宜提到，因應未來疫苗變多，施打年往下降時，若只有使用人工造冊，作業將面臨困難，因此開放雙軌道因應較大的量能，目前尚有3萬人可以預約登記，提醒疫苗預約時間至今（1）日晚間10點。



資料來源：健康醫療網 新北疫苗網路預約系統DAY2　尚有3萬人可以預約登記

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
73.33%26.67%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.84%13.16%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.87%82.13%
2021-06-29-2021-07-03
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