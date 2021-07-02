▲ 這品牌的未來很精彩！Volvo Tech Moment 攜手 Google、NVDIA 與 Luminar 等夥伴打造嶄新用車體驗

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因應 2030 年品牌電動化策略，Volvo 汽車率先揭開新一代電動車的設計概念 ─ The Volvo Concept Recharge，這意謂品牌的電動化歷程與最終目標不再是單純更換動力型式，而是以電動車為基礎，進行車輛設計布局和全面革新。秉持斯堪地那維亞「Less is Better」的核心設計理念，工程師優化車身結構設計，妥善運用不再存在的引擎室空間進而放大車室，透過結合平坦電池組的全新平台，能延長車輛軸距，進而創造更大車室；而為保留駕駛喜愛的高乘座視野，設計師重新定位座椅、優化車頂線條並降低汽車引擎蓋，可以有效降低風阻，提高空氣動力效率，進而提升續航力。
The Volvo Concept Recharge 在外型設計上，傳統的水箱散熱護罩改以盾形設計取代，家族特徵的雷神之鎚燈設計也換上嶄新風貌，專屬於 Volvo識別特徵的垂直尾燈傳承品牌經典設計，搭配重新設計的尾翼改善空力表現。Volvo 設計總監 Robin Page 表示：「Concept Recharge 宣告了 Volvo 未來純電動車的模樣，是一種全新型態的車款，展現創新與現代的結合，並與新穎的多功能性科技相輔相乘，諸如 15 吋的觸控螢幕、更寬敞的空間和最佳的座椅位置，我們創造了真正屬於斯堪地納維亞的起居室氛圍，車室內採用永續環保材質，雖是全新世代電動車款，但仍然延續 Volvo 悠久的設計精髓，我們很高興能將這樣的理念應用到我們的下一代汽車中。」
Volvo 亦將提升新一代全電動汽車的續航里程和快速充電技術。透過與瑞典領導品牌的電池公司 Northvolt 合作，以先進且綠能的電池開發生產技術，定制未來電動車所需的高品質電池，滿足客戶對電動車的需求。與目前市場上的電池相比，Volvo 預計將電池的能量密度提高 50% 獲取更大的續航力，並期望能在 2025~2030 年間打破 1000 Wh/l 的能量密度里程碑，以實現 1000 公里的真實行駛距離。
這項鋰離子電池技術將陸續應用在新一代的 SUV 車款上，除了電池組置放於車身底板可兼顧車身剛性，對電池效率也有一定幫助。而受惠於電池技術、軟體配置與快充技術的進步，預計在未來五年內，可減少近一半的充電時間。此外，Volvo 制定明確的電池生產戰略，與 Northvolt 合作的電池將以 100% 可再生能源生產，且更有效率地運用電池中的珍稀材料，進一步減少電池對環境的汙染，同時研發電池組件可能的二次應用(例如作為儲存電能)務必將電池使用年限最大化。Volvo將透過區塊鍊技術管理電池研發、採購與回收等流程，與Northvolt和其他供應商一同努力減少電池對地球可能產生的影響。「我們希望持續增加駕駛 Volvo 純電動車的便利性，」Volvo 首席技術長 Henrik Green 說道，「透過提高電池容量、續航里程與大幅減少充電時間，純電動車能為我們客戶提供更輕鬆無憂的生活，也能更有效地為市場推廣電動車。」
而在邁向電動化的過程中，安全始終是 Volvo 最核心的研發理念，下一階段的科技也將 Volvo 行車安全與自駕技術提升至全新境界。過往，Volvo 透過品牌自有的碰撞實驗室與現實生活中的行駛狀況，彙整龐大的數據資料，作為新車安全開發的參考。現在，Volvo 將利用 Luminar 開發的高辨識率 LiDAR 光學雷達、 NVIDIA DRIVE Orin™ 單晶片系統等尖端的軟硬體技術，在車主同意的前提下，蒐集相關行車數據並建構即時資訊資料庫，進行現有系統功能的即時更新與優化，讓車輛更加安全，而搭載此一全新安全技術將會是下一代純電動 SUV 車款。
Volvo 工程師將應用全球數以萬計的駕駛在行駛數百萬公里後所產生的即時數據，遠勝於測試道路上的封閉環境，進而更有效率驗證自動駕駛功能。Volvo 汽車自動駕駛軟體部門 Zenseact 的首席執行長 Ödgärd Andersson 表示：「即時數據的蒐集能加快我們的開發進程，所需時間會從幾年縮短到幾天，隨著數據越來越多，意謂能創建出更高質量的資料鏈，我們便能做出最快、最好、最安全的決策，以提高汽車行駛的安全性。」Volvo 汽車與 Zenseact 將建設一個數據工廠，能處理 200 PebiBytes（2.25 億 GB）的數據，客戶可以選擇是否收集有關自己的數據，而所有收集的數據都將提供極高隱私權的保護。
即時數據運用是 Volvo 減少車輛碰撞事故願景的一部分，透過先進傳感器不斷提高安全性和自動駕駛系統。隨著時間與科技進步，Volvo 汽車將先進到能自行趨吉避凶，預防駕駛無視多次警告，或在危及生命的情況下沒有反應，即便駕駛仍舊保有主控權，但 Volvo 所提供的安全技術可以像額外的一雙眼睛和大腦協助駕駛控制路況。
當科技與汽車密不可分，越來越多的程式軟體也成為現代汽車不可或缺的重要組件，Volvo 將於下一代電動車上，採用品牌自行開發的 VolvoCars.OS 操作系統。此系統將帶來更快更靈活的運用層面，透過雲端更新技術(OTA) 讓車主在日常用車的每一天都能享有最佳狀態。VolvoCars.OS 也能使研發人員一次管理多項車載功能，進而創建新的服務和應用程式。
Volvo 首席技術官 Henrik Green 表示：「通過品牌內部開發軟體，能讓我們提高開發速度並優化您的愛車，如同您的智慧手機或電腦一樣即時。」為發揮 VolvoCars.OS 軟體的最佳效益，Volvo 採用核心運算系統，取代過往多個電子控制單元分別掌控不同功能與系統的方式，消除複雜性，也能讓功能多元的程式在強大的核心運算系統中進行。2022 年發表的新車型將搭載由三部主電腦構成的核心運算系統，分別操作影像進程、人工智能、一般運算與車載影音娛樂系統等。
Volvo 持續與業界領先的技術公司合作，包含與 NVIDIA 共同開發核心系統、與 Google 開發車載影音娛樂系統等。Henrik Green 補充說明：「我們的策略就是有計劃的結合真正技術領導者，如 Google 在用戶體驗與服務的優勢，以及 NVIDIA 在電腦應用的強項，透過戰略夥伴的合作將比自己做所有事情要有效率得多。」
Volvo 汽車是第一家推出由 Android Automotive OS 系統支援信息娛樂系統的汽車製造商，此系統內置 Google Assistant、Google Maps 和 Google Play 等，將為車主帶來嶄新的用戶體驗。整合於 VolvoCars.OS 系統之下，Android Automotive OS 透過 Volvo 與 Google 工程師的通力合作，簡化操作方式與優化使用介面，駕駛能依需求輕鬆獲取行車資訊，例如高解析度的螢幕可以提供車速與電量資訊、抬頭顯示器讓駕駛不需移開目光，透過大型且訊息集中的觸控螢幕整合各項功能，客戶可以透過觸摸或語音輕易操作。
首席技術官 Henrik Green 表示：「我們花了很多心力與 Google 合作，進一步開發和改善新一代 Volvo 汽車的用戶體驗，尤其是品牌堅持的安全性、寧靜性和簡約特色，透過設計和技術發展的融合，我們深信這讓 Volvo 能夠製造出更好的產品並在業界樹立全新標準。」除了車室內的操作介面外，下一代 Volvo 電動車款也將結合行動裝置，可以將手機設定為車鑰匙、協助查找充電樁或支付充電費用、連結家用設備或是時下流行的遠距預開空調功能，透過嶄新的技術應用，Volvo 汽車將讓人們認識現代生活與電動汽車緊密結合的美好，帶給全球消費者前所未見的新世代用車體驗。