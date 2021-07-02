▲ 創紀錄！Kia 上半年銷售成長率達 17%，Picanto 登同級進口小車冠軍

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Picanto 上半年成長 62%，奪同級進口小車銷售總冠軍
Kia 都會時尚安全掀背小車 Picanto，不斷在國內創下傲人的銷售佳績，本月不畏疫情，再度榮登同級進口小車銷售總冠軍(註1)！累計 2021 年上半年，Picanto 累計銷量較去年同期，更大幅成長 62%，創下 Picanto 在台同期銷售新高！原裝進口的 Picanto 不僅標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統、7 具 SRS 輔助氣囊、FCW 前車碰撞警示系統，及 FCA 前方主動煞車輔助系統。GT-LINE 更搭載同級唯一的 LFA 進階型全速域車道維持輔助系統(註1)。此外，Picanto 擁有 Kia 全新節能動力系統，以排氣量僅 1,197c.c. 的 1.2 MPI 引擎，平均油耗可達 18.3 km/l(註3)。
Stonic 73.9 萬元起，全車系標配 Level 2 智慧安全輔助
Kia Stonic 全車系，包含建議售價 73.9 萬元的入門規格 1.4L 時尚版，均標配 Level 2 智慧安全輔助系統，包含 LFA 進階型車道維持輔助系統(全速域)，與 LKA 車道維持輔助系統、SCC 智慧巡航控制系統、FCA 前方主動煞車輔助系統等，讓 Stonic 擁有傲視同級車款的主動安全科技。在被動安全部分，除了全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊外，並採用 AHSS 先進高強度剛材，打造更高安全防護的駕乘感受。Stonic 全車系標配 4.2 吋彩色整合智慧型旅程電腦，並搭配懸浮式 8 吋多媒體影音觸控系統，同時支援無線連結 Apple CarPlay™/Android AutoTM，一手掌握所有資訊。
Kia 新世代車款 Sorento 與 Carnival，備受國內外車主肯定
Kia 豪華旗艦休旅 Sorento，擁有同級唯一的尊榮六人座設定(註4)，自問世以來，便以時尚外型與多項傲視同級的科技配備，多次獲得國外大獎殊榮，近期更在國內車壇年度盛事「車訊風雲獎」中，贏得「2021 最佳進口大型 SUV」的肯定！而甫於今年四月上市的全新GUV全功能豪華休旅All-new Carnival，上市至今不到三個月的時間，接單量更已突破600張！Kia Carnival 以全新 GUV 級距(Grand Utility Vehicle)，融合 SUV 與 MPV 優勢，擁有時尚典雅的外型，與奢華舒適的車室空間，並搭載同級唯一的 Panoramic 環景式數位座艙與多機能全尺寸車室座椅(註5)，打造自由調整的車室空間。在主動安全科技上，Carnival 全車系標配 Level 2 智慧安全輔助系統，並搭載同級唯一 BVM 盲區顯影及 BCA 盲點導正輔助系統(註5) ，提供全車乘員完善的行車安全。
Kia 防疫服務，安心賞車放心試車
為與全台共渡疫情難關，Kia 總代理台灣森那美起亞本月推出「安心前行」優惠專案。本月入主 Picanto 享首年低月付 2,999 元起理財專案，跨界潮旅 Stonic，本月可享首年 3,999 元低月付理財專案；此外，本月下訂 Carnival 可享有價值逾 4 萬元的精選配件組，另外針對豪華旗艦休旅 Sorento，本月則推出價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或潮旅配件組(價值逾 6 萬元)二選一。
疫情期間，消費者並可透過「0 接觸一對一線上購車諮詢」，在家也能 0 接觸安心賞車，同時享有「到府試乘」服務，讓消費者不需親臨展間，依照客戶的需求量身打造專屬試車方案，減少接觸安心試駕。本月來店試乘、預約到府試乘或回廠客戶，並可獲贈包含防疫面罩、銀離子光觸媒抗菌噴霧的「防疫安心禮」(註2)。
註1：以 2020 年 7 月-2021 年 6 月監理所累計領牌數字，與 2021 年 6 月監理所累計領牌數字為準，並排除豪華進口品牌；同級距進口小車級距，限定為車長 4,100mm 內、5 門掀背車型、純汽油動力；同級距車款限定為以下車款：Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Suzuki Baleno, Mazda 2, Skoda Fabia
註2：防疫安心禮贈品活動僅適用 Kia 乘用車，活動期間自 2021/7/3-7/31，數量有限送完為止。
註3：Picanto繽紛版平均油耗值 18.3 km/l
註4：同級車款係指以下車款，Skoda Kodiaq, VW Tiguan All Space, Mazda CX-9, Hyundai Santa Fe
註5：同級距車款限定為以下車款：Toyota Sienna, Honda Odyssey
2021 年 7 月 Kia 全車系優惠一覽
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-LINE / GT-LINE
|54.9 / 58.9 / 62.9 / 64.9
|首年2,999元低月付領牌贈送手機無線充電座
五年不限里程全車原廠保固
|Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|首年3,999元低月付訂車贈送手機無線充電座五年不限里程全車原廠保固
|Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷
|79.9 / 85.9
|Sorento經典 / 豪華七人 / 豪華六人 /旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化
|139.9 / 149.9 / 154.9 /164.9 / 169.9 / 192.9
|升級尊榮六人座選配組(價值10萬)或潮旅配件組(價值逾6萬)五年不限里程全車原廠保固