台灣全球首發、搭載 Autech 設計套件，全新 Nissan Tiida J 新台幣 74.5 萬元起預售登場

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現行販售的第 2 代 Nissan Tiida 首次於 2012 年登場，並於 2017 年推出小改款版本 ，9 年的銷售期間當中陸續迎合市場需求調整配備，包括 VDC、6 氣囊、智能 360 安全套件等等，前一次的最後變動則是因對應環保法規換上了全新的第 5 代 X-CVT 變速系統，讓這款長青的國產掀背車延續市場上的競爭力。
這次裕隆日產新推出的 Tiida J，主要是針對外觀進行變動，導入由日本 Nissan 御用改裝品牌 Autech 所設計的外觀套件，家族化的 V-Motion 水箱護罩換為 V-Motion 2.1 鑽石切工水箱護罩，前保險桿設計同樣更新，以更銳利線條呈現較侵略的樣貌。頭燈維持既有的輪廓，但內部光源升級 LED 燈組，霧燈也一併換上 LED。另外鋁圈方面也換上 16 吋雙色切削式光雕鋁圈，搭配新設計的車頭造型更顯動感。
座艙部分則維持既有的鋪陳設計，但透過暗紅色雙色內裝、菱格紋低反光飾板來提升座艙質感。配備表現與旗艦版相同，提供從 2021 年式搭載的 Xmiro 電子後視鏡，及含 I-Key／Push Start、Apple CarPlay／Android Auto、倒車顯影的 7 吋 X-Media Ⅲ Lite 多媒體系統等。
安全配備方面則有倒車雷達、BSW 盲點警示，車主亦能加購 2 萬選配智能 360 安全套件，其包含 AVM 環景影像、LDW 車道偏離、FCW 前方碰撞及 PDW 行人偵測警示系統等。
Autech 是日本 Nissan 旗下的經銷商兼改裝廠，作品皆以成車方式或是單獨改裝套件於自家通路販售，就產品定位上來說，Autech 位階與 Nismo 相當，都屬於 Nissan 的御用改裝廠。只不過和高性能重口味並供應廠車給一般賽車隊的 Nismo 相比，Autech 特性偏向於輕度強化性能，重點放在外觀改造上的改裝廠。而此次新推出的 Nissan Tiida J 的推出不免令人想到 2014 年底所推出的 Sentra aero，同樣是裕隆日產與 Autech 所合作推出的新車型，屬於原廠授權專為市場提供的特定車型，打造出台灣市場獨家的版本。