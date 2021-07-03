COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣全球首發、搭載 Autech 設計套件，全新 Nissan Tiida J 新台幣 74.5 萬元起預售登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-03 10:55:40

裕隆日產日前透過官方網站上宣布推出全新 Nissan Tiida J，以原先的旗艦版為基礎，配備日本 Nissan 御用改裝品牌 Autech 所打造的外觀套件，搭配新式的頭燈組讓整體外觀再度進化。售價方面則較旗艦版加價 1 萬元提升至 74.5 萬元起，亦可加價 2 萬元選配智能 360 安全套件，前 200 車主則將享有免費升級 JBL 音響組的優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行販售的第 2 代 Nissan Tiida 首次於 2012 年登場，並於 2017 年推出小改款版本 ，9 年的銷售期間當中陸續迎合市場需求調整配備，包括 VDC、6 氣囊、智能 360 安全套件等等，前一次的最後變動則是因對應環保法規換上了全新的第 5 代 X-CVT 變速系統，讓這款長青的國產掀背車延續市場上的競爭力。

這次裕隆日產新推出的 Tiida J，主要是針對外觀進行變動，導入由日本 Nissan 御用改裝品牌 Autech 所設計的外觀套件，家族化的 V-Motion 水箱護罩換為 V-Motion 2.1 鑽石切工水箱護罩，前保險桿設計同樣更新，以更銳利線條呈現較侵略的樣貌。頭燈維持既有的輪廓，但內部光源升級 LED 燈組，霧燈也一併換上 LED。另外鋁圈方面也換上 16 吋雙色切削式光雕鋁圈，搭配新設計的車頭造型更顯動感。

座艙部分則維持既有的鋪陳設計，但透過暗紅色雙色內裝、菱格紋低反光飾板來提升座艙質感。配備表現與旗艦版相同，提供從 2021 年式搭載的 Xmiro 電子後視鏡，及含 I-Key／Push Start、Apple CarPlay／Android Auto、倒車顯影的 7 吋 X-Media Ⅲ Lite 多媒體系統等。

安全配備方面則有倒車雷達、BSW 盲點警示，車主亦能加購 2 萬選配智能 360 安全套件，其包含 AVM 環景影像、LDW 車道偏離、FCW 前方碰撞及 PDW 行人偵測警示系統等。

Autech 是日本 Nissan 旗下的經銷商兼改裝廠，作品皆以成車方式或是單獨改裝套件於自家通路販售，就產品定位上來說，Autech 位階與 Nismo 相當，都屬於 Nissan 的御用改裝廠。只不過和高性能重口味並供應廠車給一般賽車隊的 Nismo 相比，Autech 特性偏向於輕度強化性能，重點放在外觀改造上的改裝廠。而此次新推出的 Nissan Tiida J 的推出不免令人想到 2014 年底所推出的 Sentra aero，同樣是裕隆日產與 Autech 所合作推出的新車型，屬於原廠授權專為市場提供的特定車型，打造出台灣市場獨家的版本。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
81.48%18.52%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.66%12.34%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.5%81.5%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀