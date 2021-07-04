Ford Kuga ST-Line No.039 ---- 開啟隱藏功能並升級 APA2 主動式全方位停車輔助系統

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車門警示燈改為開門時亮紅燈的連工帶料費用為新台幣 2 千元。本次挑選的店家，為本站電商平台 7Car Shop (七車坊) 販售之 Co-Pilot 360 Level 2 Plus 自駕輔助優化研究套件全國唯一指定安裝地點 J 工坊，該店為專攻 Ford 車系的廠商。
首先開啟原廠 Kuga ST-Line 所未具備的隱藏功能，包括原先需在 SYNC3 介面中調整的盲點設定、交通號誌辨識及車道偏移功能全數改為儀錶板也可操作，並將 HUD 抬頭顯示器中增加可顯示 Android Auto 上 Google Map 導航功能時的箭頭指引，另外也開啟 IPMA 路線錯誤預警功能及 ISA 智慧車速限制器。
在前述隱藏功能外，也開啟車速 20km/h 以上自動上鎖功能，以及 SYNC3 空調控制介面，並增加開機畫面選項 (例 ST、RS、Mustang 等)，而發動狀態下車的喇叭提示聲則予以關閉，怠速熄火功能更是永久關閉，另外也開啟轉方向盤亮前霧燈、鎖車一鍵關窗、調胎自動學習、發動後大燈不自動切入 Auto 模式等功能，並將原廠設定電瓶充電 80% 的數值提升為 95%。在 J 工坊啟動隱藏功能每項費用為新台幣 300 元，達到 4 項以上者的費用則為新台幣 1 千元。
最後來到重頭戲，也就是升級 APA2 主動式全方位停車輔助系統，需拆下保險桿以更換預烤漆完成的雷達，以及內部線路模組，並更換中央鞍座控制介面，升級完成後，可享有路邊平行停車、倒車入庫以及駛出車位等功能，費用為新台幣 1.8 萬元。在 J 工坊解開隱藏功能並完成升級後，Kuga ST-Line 擁有更高的便利性與實用性，使用感受將在日後的長測文章中向讀者分享，敬請期待。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 自前一次加滿 98 無鉛汽油之後，主要由小七哥作為日常代步與通勤使用，因疫情期間大幅減少移動，行駛里程相當少，而尚無需再加油，故平均油耗數字需待日後將此桶燃料消耗至一定程度時，再度加滿油時方可分享，敬請期待。