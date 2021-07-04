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貼布有些人稱為「肌貼」，但實際上真正的名稱叫做「肌內效貼布」，其利用貼布本身具備的伸縮彈性及貼布背面的紋路，沿著肌肉方向黏貼，為肌肉結構提供支撐，並利用拉伸貼布時貼布所產生的回彈力，在肌肉上來協助肌肉用力或放鬆。
當貼布回彈的方向與肌肉收縮的方向相同時，就可以幫助用力；反之，當貼布回彈方向與肌肉收縮方向相反時，則可以幫助肌肉放鬆。
貼布要有效 注意4使用事項
但使用肌內效貼布前應先了解肌理構造，或需要由專人指導及協助，在貼時必須針對需求及部位來搭配不同的長度、拉力、貼法及姿勢擺位，若沒有正確使用反而會對肌肉造成傷害；使用中如有任何不適，請先暫停使用。
使用該產品的注意事項，包括：1.使用貼布前，請先清潔肌膚表面。2.若肌膚上有傷口，請避免直接貼於該部位。3.貼布可以碰水，若洗澡後可用毛巾壓乾或用吹風機冷風吹乾。4.裁剪時可將貼布四角修圓弧，以減少捲起情況。
不具藥性肌貼材質 皮膚過敏仍須避免
肌貼本身並不含藥性，只要皮膚不會對黏膠過敏的人都可以使用，但伴隨著時間過去，貼布的黏性與彈性會逐漸遞減，若是貼布彈性不佳，固定的效果就會不好，正常大約2天時間，或貼布因脫膠而掀起時，使用者就可以主動撕掉。
食藥署提醒，民眾如需查詢醫療器材許可證相關資料，可至食藥署網站搜尋。若發現品質不良的醫療器材，或因使用醫療器材引發嚴重不良事件，請立即至食藥署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報，或撥打通報專線：02-2396-0100洽詢通報事宜。
資料來源：健康醫療網 用「肌貼」放鬆肌肉 4注意事項避免傷害
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