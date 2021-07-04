COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

用「肌貼」放鬆肌肉　4注意事項避免傷害

用「肌貼」放鬆肌肉　4注意事項避免傷害
用「肌貼」放鬆肌肉　4注意事項避免傷害

健康醫療網

2021-07-04 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】有沒有曾經在運動場上看到選手身上貼了色彩繽紛的貼布，有著各種顏色，各種造型，您可能會好奇那是裝飾或是有什麼特別功能，其實這些貼布可都是食品藥物管理署（下稱食藥署）所列管的醫療器材，屬於醫材分類分級中的「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
使用肌內效貼布　減少腫脹疼痛

貼布有些人稱為「肌貼」，但實際上真正的名稱叫做「肌內效貼布」，其利用貼布本身具備的伸縮彈性及貼布背面的紋路，沿著肌肉方向黏貼，為肌肉結構提供支撐，並利用拉伸貼布時貼布所產生的回彈力，在肌肉上來協助肌肉用力或放鬆。

當貼布回彈的方向與肌肉收縮的方向相同時，就可以幫助用力；反之，當貼布回彈方向與肌肉收縮方向相反時，則可以幫助肌肉放鬆。

貼布要有效　注意4使用事項

但使用肌內效貼布前應先了解肌理構造，或需要由專人指導及協助，在貼時必須針對需求及部位來搭配不同的長度、拉力、貼法及姿勢擺位，若沒有正確使用反而會對肌肉造成傷害；使用中如有任何不適，請先暫停使用。

使用該產品的注意事項，包括：1.使用貼布前，請先清潔肌膚表面。2.若肌膚上有傷口，請避免直接貼於該部位。3.貼布可以碰水，若洗澡後可用毛巾壓乾或用吹風機冷風吹乾。4.裁剪時可將貼布四角修圓弧，以減少捲起情況。

不具藥性肌貼材質　皮膚過敏仍須避免

肌貼本身並不含藥性，只要皮膚不會對黏膠過敏的人都可以使用，但伴隨著時間過去，貼布的黏性與彈性會逐漸遞減，若是貼布彈性不佳，固定的效果就會不好，正常大約2天時間，或貼布因脫膠而掀起時，使用者就可以主動撕掉。

食藥署提醒，民眾如需查詢醫療器材許可證相關資料，可至食藥署網站搜尋。若發現品質不良的醫療器材，或因使用醫療器材引發嚴重不良事件，請立即至食藥署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報，或撥打通報專線：02-2396-0100洽詢通報事宜。



資料來源：健康醫療網 用「肌貼」放鬆肌肉　4注意事項避免傷害

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀