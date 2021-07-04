Toyota Corolla Cross No.016 ---- 後座空間表現

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Corolla Cross 的後座發泡綿設定軟硬適中，三個座位都擁有高低可調頭枕，頭枕表面偏硬，座椅支撐度與包覆度都在接受的範圍內。經本站實際量測後座空間各項數據，椅面長度約為 49 公分，椅背長度約為 51 公分，椅背可在約 105.2~112.5 度之間進行傾斜調整，而後座寬度來到約 124 公分，整體來說進入後座頭部與膝部空間對於一般成年男性仍保有餘裕。
橫向空間受限車格大小若乘坐 3 名成年男性則較略顯擁擠。且中央隆起的高度僅有 6 公分，寬度約 20 公分，對於中間乘客也不會造成太大的影響。另外後座也提供 ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置，安裝汽座後仍保有適當空間進行照顧，因此攜帶幼兒出門也足以勝任。
後座中央扶手拉下後，杯架位置偏向前端的設計讓手肘擺放時不易感到不適。
中央扶手其密合度相當緊實，需較費力才能扳下。
本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 進行兩次加油，第一桶油主要在雙北市區行駛，市區行駛時順暢無塞車，不過因為要測試純高速油耗表現因此提前加油，在行駛 151.1 公里之後於 7/2 添加了 13.62 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為11.1km/L；第二桶油則是南下行駛國道 1 號的路段，幾乎全程開啟 ACC 定速 110km/h 左右，並在行駛 401.5 公里後再度添加 25.65 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 15.65km/L。
受限車格大小後座橫向空間約 124 公分，若乘坐 3 名成年男性則較略顯擁擠。
市區行駛 151.1 公里後添加 13.62 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為11.1km/L。
於高速公路行駛 401.5 公里後，約有 15.65km/L 的平均油耗表現。