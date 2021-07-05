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身心科院長楊紹民醫師表示，疫情迫使人民改變生活現狀，經濟收入減少導致壓力變大；大家長期關在家裡引發的摩擦衝突變多；學生的停課不停學讓家長感到無所適從；無法外出聚會紓壓令人孤獨感提升；更別說第一線的抗疫人員，在長期繃緊神經的高壓下，容易對眼前的一切感到力不從心。然而基於人類生存本能，面對未知的局勢都會將眼前的迷惘轉化為恐懼，如此恐懼的累積及無法掌握主控權的無力感，將會造成身心的焦慮及抑鬱，最常直接反應出的症狀莫過於失眠、入睡困難、頭痛、胸悶、暈眩，甚至有異常疲累、易怒、手麻、發抖或是腸胃不適等狀況發生，這些很明顯都是因壓力所造成的身心問題初症，因此精神科醫師建議，面對短期壓力及生活步調突然的轉變，可藉由幾種方式來獲得舒緩。
▲身心科院長_楊紹民醫師(非疫情時期)
舒緩壓力 身心科醫師這樣建議
首先楊紹民院長建議，面對突然改變的生活及瞬息變化的疫情，應儘量遠離負面新聞及垃圾資訊，國人必須關心疫情，但應是提高警覺而非過度緊張，因此避免過度接觸令人恐慌的資訊及聚焦在自己無法改變的事情上。再者，人與人之間應保持物理距離，但不疏遠心理距離，警戒期間避免群聚，促使親友間解悶舒壓的聚會管道幾乎停擺，但其實可藉由視訊及主動聯繫的方式拉近距離，突破心中的孤獨感，找回人與人之間情感的連結及群體存在感，對抒發壓力十分重要。而面對居家防疫，楊紹民院長也呼籲，別失去了生活的規律及儀式感，結構化的日常能減少對作息異常帶來的混亂及恐慌，試著安排居家運動及休閒活動，如聽音樂、瑜珈伸展、冥想深呼吸，或是與家人共同完成拼圖、學習烹飪、讀一本好書..等，都能藉此遠離負面情緒及有助消化因疫情帶來的不安。
正能量來一同抗疫 過度焦慮盡速求醫
面對疫情每個人都承受著不同的壓力及生活變動，全民必須透過正能量來一同抗疫，用更多的包容及寬心來善待周邊的人，在對抗病毒的同時，更要防止壓力無形中對我們造成的身心傷害，焦慮的存在是一種自我保護的生命訊號，但若發現自己或是周邊的親友內心起伏過大，或已構成睡眠障礙及影響生活，應盡快就醫尋求專業協助，以免問題愈發嚴重。
資料來源：健康醫療網 疫情引發情緒浮躁不安 身心科醫師憂：自律神經失調恐暴增
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