▲ 全球唯一！ARTC 車輛中心獲美國 GM 與 Ford 高壓 EV 領域雙認可

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在經濟部技術處科專支持下，早於 2003 年便車輛中心便成立電磁相容實驗室（EMC，Electromagnetic Compatibility）服務產業。在成立的 2 年內便取得包括德國 TÜV 萊因、TÜV SÜD、西班牙 IDIADA、台灣 TAF 等認可。2013 年再度獲得經濟部支持，持續精進升級軟硬體能量及提升國際級的驗證技術，建構國內第一座可容納車長達 12 米的大型電動巴士專用之「整車電磁相容研測平台」，在發展電動車整車及車電關鍵零組件時能滿足所有車型的 EMC 研發、分析、測試及改良服務。能量擴增期間，中心 2006 年起陸續榮獲美國三大車廠（GM、Ford、Chrysler (日前已整併為 Stellantis)）、英國 Jaguar & Land Rover 等國際車廠認可；在哈雷機車 Harley-Davidson 兩輪領域上，則也取得境外唯一在環境、機械、電性及電磁相容等 4 大領域共 58 項檢測能力的認可資格。
因應全球車輛電動化的大熱潮，電動車高壓電力系統安全為重要課題，GM 以及 Ford 車廠皆新增 EV 零組件高壓用電安全規範，車輛中心 2020 年便取得 GM 車廠 EV 零組件認可，新增 16 項試驗與高壓用電安全規範；2019 年 Ford 發布全新 EV EMC 廠規（FMC 1280）後，車輛中心更是積極爭取，在經歷 18 個月與 Ford 原廠聯繫與技術交流，完整建構Ford要求特有試驗能量，再透過場地調整及重重技術考核，2021 年終取得 Ford 車廠全新 EV 零組件廠規（FMC 1280）認可，成為目前全球唯一同時取得 GM 與 Ford 高壓 EV 領域雙認可的實驗室。
車輛中心總經理王正健表示，車輛中心已是全球車廠及車電供應鏈指定合作的產品開發驗證研測機構，此殊榮不但讓台灣廠商有更直接迅速且高效率的認證管道，也能讓亞太地區的零組件廠商可就近接洽車輛中心的技術服務，這次獲得 GM 與 Ford 高壓 EV 領域雙認可，將可助力廠商攻入國際車廠供應鏈，猶如從電聯車換成到高鐵般的升級速度，更能助力台灣車輛產業及 ICT 產業，帶動下世代電動車、車輛電子、自駕車以及 ADAS 系統的產業鏈發展。