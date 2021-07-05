新台幣 96.9 萬元起 21.5 年式 Ford Kuga 正式上市

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21.5 年式 Kuga 全車系標準配備 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統，X 車型導入原廠 360° 環景影像行車輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統及 ISA 智慧型速限輔助系統，其中 RED 道路邊緣偵測系統整合 LDW／LKA 功能，當行駛在無標線道路、車速 65 km/h 以上的狀態下，透過前擋風玻璃上的攝影機，可主動監控前方 50 公尺，側邊 7 公尺道路邊緣環境，進行車道偏移輔助提醒駕駛注意路況，車輛偏移車道且未啟動方向燈時，系統將提供輔助拉回力道或震動方向盤給予提示，同時於儀錶板或 HUD 抬頭顯示警示輔助功能。
至於 ISA 智慧型速限輔助系統則結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與 LIM 速限系統，讀取該路段速限後自動調整車速至速限內，當即將超速，系統將透過儀錶板及 HUD 抬頭顯示器提示。
本次導入的原廠 360° 環景影像行車輔助系統是由歐洲 Ford 開發設計，系統包含了 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180°超廣角，可進行 7 種視角變換，系統也提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示功能，ST-Line X 車型還配置前鏡頭清洗裝置。
21.5 年式 Kuga 將原先的頂級編成 ST-Line 升級為 ST-Line X，在原先配置的 19 吋鷹爪雙色切削鋁圈內部搭配紅色卡鉗，配胎採用 Continental PremiumContact™6，前麥花臣懸吊系統升級前鋁合金下控制臂，減輕簧下重量共約 2.4 公斤。此外也配備雙側車身銘版、闇黑頂蓬、闇黑遮陽板、炫紅縫線、類麂皮運動座椅（附駕駛座 10 向電動調整)、腳踏墊、運動型金屬踏板、ST-Line X 專屬運動碳纖維紋路內飾板、方向盤換檔撥片等。
21.5 年式 Kuga 的其他編成也享有配備升旗，EcoBoost®180 時尚 X 升級 iACC 智慧型定速巡航調節系統、SYNC®3 娛樂通訊整合系統、原廠中文衛星導航圖資及 6.5 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板；EcoBoost®180 旗艦 X 車型升級 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板、Qi 手機無線充電座，搭配寰宇全景式電動天窗（附電動遮陽簾及防夾功能）及足踢感應式電動尾門。
動力配置方面，21.5 年式 Kuga 在 EcoBoost®180 車型採用 1.5 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 180ps 最大馬力及 26.3kg-m 峰值扭力，EcoBoost®250 車型則採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 250ps 最大馬力及 38.7kg-m 峰值扭力，全車系搭配 8 速 SelectShift™ 手自排變速箱。
福特六和在 21.5 年式 Kuga 上市時也提供現有第三代 Kuga 車主「售服運動套件」限時優惠方案，即日起至 8 月底止，安裝全車系適用之前鋁合金下控制臂，可享防疫優惠價新台幣 9,999 元 (原價新台幣 12,347元)；更換 ST-Line 車型適用之德國馬牌 PC6 輪胎，享防疫優惠價新台幣 29,000 元 (原價 42,952 元)；同時選購上述兩方案，享組合防疫優惠價，共新台幣 38,000 元 (原價 55,299 元)。