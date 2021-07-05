目標本月底前完成全國超級充電站雙規格並行 Tesla CCS2 充電規格車型將於今年第三季交車

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台灣特斯拉此舉是因應我國將調和國際標準採「國際電工委員會」(International Electrotechnical Commission, IEC) 之規範，以發展電動車基礎建設，透過支援 CCS2 規格的方式迎接更多車主的加入。
隨著新規格的車輛交付，台灣特斯拉目標將於今年 7 月底前完成台灣目前所有超級充電站點皆擁有「雙規格並行」的超級充電座，以同時服務 TPC 與未來的 CCS2 規格新車。除此之外，Tesla 也將於第三季針對遍佈全台的目的地充電站熱點，包含百貨、商場、飯店民宿與休憩場所，新增適用 CCS2 規格之全新目的地充電座。
CCS2 充電規格為全球通用之充電規格，將交流充電與更快速的直流充電整合至同一充電介面，廣受香港、歐洲與紐澳市場採用，可搭載於自用車與商用車，符合未來更多元的電動車產品線不同的充電模式需求。
目前台灣特斯拉已開放 29 座遍佈北中南東的超級充電站點，計畫於今年度開放的超級充電站也都將配置「雙規格並行」的超級充電座，滿足現有與未來車主的長途旅行充電需求。針對第三季交付的新車主，Tesla 也將推出 CCS2 規格之第三代壁掛式充電座，搭配 Tesla 原廠認證充電廠商的規劃與安裝。
台灣特斯拉表示，透過引進全新 CCS2 規格電動車，Tesla 將持續建構更完整的電動車充電環境，搭配政府推廣電動車的相關政策，推動台灣電動車市場的發展。