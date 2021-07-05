安全表現再進階　CMC Veryca 導入 ADAS 智能安全輔助系統

我是廣告 請繼續往下閱讀
FCW 前方碰撞警示：與前方車輛(包括機車)發生碰撞的風險時，FCW 功能會發出警告信號。
PCW 行人碰撞警示：如果檢測到可能與前方行人發生碰撞，PCW 功能會發出警告信號。
LDW 車道偏移警示：如果駕駛者無意間偏離行駛車道，LDW 功能將產生警告信號。
SDA 車距監測警示：SDA 功能為提醒駕駛者與前方車輛保持安全距離。
VB 虛擬保險桿：會依照車輛行進狀況產生虛擬保險桿長度 ; 如果在虛擬保險桿範圍內感測到前方車輛，將產生警示聲。
FCDA 前車啟動警示：當您的車輛在靜止狀態，FCDA 功能會通知您前方車輛的動作。
PCW 行人碰撞警示：如果檢測到可能與前方行人發生碰撞，PCW 功能會發出警告信號。
LDW 車道偏移警示：如果駕駛者無意間偏離行駛車道，LDW 功能將產生警告信號。
SDA 車距監測警示：SDA 功能為提醒駕駛者與前方車輛保持安全距離。
VB 虛擬保險桿：會依照車輛行進狀況產生虛擬保險桿長度 ; 如果在虛擬保險桿範圍內感測到前方車輛，將產生警示聲。
FCDA 前車啟動警示：當您的車輛在靜止狀態，FCDA 功能會通知您前方車輛的動作。
中華汽車宣布菱利 A190/A210 導入 ADAS 智能安全輔助系統，配有 FCW 前方碰撞警示、PCW 行人碰撞警示、LDW 車道偏移警示、SDA 車距監測警示、FCDA 前車啟動警示、VB 虛擬保險桿等 6 項預警功能。中華菱利向來是輕型商用車市場的熱門選擇，自 2018 年推出大規模改款車型後逐步強化車系陣容，透過 SCC 智慧防護系統，提供 TCL 循跡防滑控制系統、ASC 車身動態穩定系統、HSA 陡坡起步輔助、ESS 緊急煞車警示系統、ARP 主動式防止傾覆系統、ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、HBA 液壓煞車輔助系統、RAB 預警煞車系統、TPMS 無線胎壓偵測系統等，另可選配前座雙安全氣囊。而在這次新增 ADAS 智能安全輔助系統，可望進一步再提升行車的安全表現。
在動力表現上，中華菱利搭載 1.5 升直列四缸汽油引擎，擁有馬力 97.9ps/5,500rpm 及扭力 13.7kg-m/4,500rpm 的輸出表現，合乎一級能源效率。車型外觀搭載霧銀飾板、晶鑽頭燈、DRL 日行燈等配備；車室配備升級，全新儀表板及行車資訊顯示幕讓行車資訊一目了然。此外，音響配備藍芽連結功能，並設有電動窗開關等。
隨著國內消費者對於車輛的安全意識抬頭，車輛的主被動安全系統成為購車的主要因素之一。目前 ADAS 在乘用車市場無論是進口或是國產車都已成為主流配備，而商用車除了大型進口重卡之外，大部分輕型商用車的用途仍屬於實用取向，此次中華汽車替 Veryca 菱利車系推出 ADAS 選購專案，有望帶動輕型商用車市場整體的安全基準。