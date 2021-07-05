安全表現再進階　CMC Veryca 導入 ADAS 智能安全輔助系統

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FCW 前方碰撞警示：與前方車輛(包括機車)發生碰撞的風險時，FCW 功能會發出警告信號。



PCW 行人碰撞警示：如果檢測到可能與前方行人發生碰撞，PCW 功能會發出警告信號。



LDW 車道偏移警示：如果駕駛者無意間偏離行駛車道，LDW 功能將產生警告信號。



SDA 車距監測警示：SDA 功能為提醒駕駛者與前方車輛保持安全距離。



VB 虛擬保險桿：會依照車輛行進狀況產生虛擬保險桿長度 ; 如果在虛擬保險桿範圍內感測到前方車輛，將產生警示聲。



FCDA 前車啟動警示：當您的車輛在靜止狀態，FCDA 功能會通知您前方車輛的動作。

中華汽車宣布菱利 A190/A210 導入 ADAS 智能安全輔助系統，配有 FCW 前方碰撞警示、PCW 行人碰撞警示、LDW 車道偏移警示、SDA 車距監測警示、FCDA 前車啟動警示、VB 虛擬保險桿等 6 項預警功能。