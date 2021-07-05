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搭載後輪轉向系統　Genesis G80 Sport 預告第三季登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-05 18:55:40

Genesis 日前於 HMG 官方網站上宣布針對旗下中大型豪華房車 G80 車系新增全新 Sport 車型，具備專屬外觀與內裝套件來提升品牌運動形象，預計在今年第三季正式登場。

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現行販售的 Genesis G80 於 2020 年 3 月正式發表，而此次新推出的 Sport 車型則是以標準版 G80 的基礎新增運動外觀套件，相較之下，招牌式的分離式頭燈和鑽石型水箱護罩保持不變，但頭燈周圍採用燻黑色處理，保感下方的氣壩經重新設計，並透過深色光澤鍍鉻材質點綴來營造更動感的表現。

在車測方面，G80 Sport 標準搭載 20 吋五幅式鋁圈，肋條上方採用矩陣圖案點綴，同時提供黑色或者紅色的卡鉗來搭配；車尾同樣運用水平線條，讓整體看起來更具大器，與標準車型不同的是尾廂蓋上的飾條同樣採用深色光澤鍍鉻處理，且全新的後保險桿加入空氣分流器的設計，搭配雙邊矩形排氣尾管更顯跑格。

內裝部分，Genesis 表示提供三種顏色搭配，分別是灰色、紅色縫線及紅黑雙色，並且同步換上專屬的三幅式運動方向盤，飾版也更新為類碳纖維紋路材質，座椅則有專屬菱格縫線。

動力表現上，原廠尚未透露，但全車系擁有 2.5L 汽油渦輪、3.5L 汽油渦輪和 2.0L 柴油引擎三款選擇，而 G80 Sport 更首度配備 RWS 後輪轉向系統，搭配重新調校的懸吊系統展現更靈敏的操控性以及舒適性表現。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
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2021-07-04-2021-07-07

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是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.33%16.67%
2021-07-02-2021-07-05
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