搭載後輪轉向系統　Genesis G80 Sport 預告第三季登場

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現行販售的 Genesis G80 於 2020 年 3 月正式發表，而此次新推出的 Sport 車型則是以標準版 G80 的基礎新增運動外觀套件，相較之下，招牌式的分離式頭燈和鑽石型水箱護罩保持不變，但頭燈周圍採用燻黑色處理，保感下方的氣壩經重新設計，並透過深色光澤鍍鉻材質點綴來營造更動感的表現。
在車測方面，G80 Sport 標準搭載 20 吋五幅式鋁圈，肋條上方採用矩陣圖案點綴，同時提供黑色或者紅色的卡鉗來搭配；車尾同樣運用水平線條，讓整體看起來更具大器，與標準車型不同的是尾廂蓋上的飾條同樣採用深色光澤鍍鉻處理，且全新的後保險桿加入空氣分流器的設計，搭配雙邊矩形排氣尾管更顯跑格。
內裝部分，Genesis 表示提供三種顏色搭配，分別是灰色、紅色縫線及紅黑雙色，並且同步換上專屬的三幅式運動方向盤，飾版也更新為類碳纖維紋路材質，座椅則有專屬菱格縫線。
動力表現上，原廠尚未透露，但全車系擁有 2.5L 汽油渦輪、3.5L 汽油渦輪和 2.0L 柴油引擎三款選擇，而 G80 Sport 更首度配備 RWS 後輪轉向系統，搭配重新調校的懸吊系統展現更靈敏的操控性以及舒適性表現。