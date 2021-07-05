COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

重新詮釋英倫經典跑車 E-Type UK 推出 Unleashed 翻新升級版 Jaguar E-Type Series

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-05 19:55:40



我是廣告 請繼續往下閱讀
英國 Kent 地區的 Jaguar E-Type 修復業者 E-Type UK 近日推出稱為 Unleashed 的全新翻修升級作品，報價 32.5 萬英鎊 (約合新台幣 1,256.6 萬元)。

Unleashed 是基於 1974 年停產的最後一批 E-Type 車型 Series 3 而來，E-Type UK 費時 4,000 小時來將 E-Type Series 3 改造為 Unleashed，報價包含一輛原始 E-Type。

外觀方面，Unleashed 維持 E-Type 既有的圓潤修長造型，在車頭換上 LED 導光式頭燈組，保險桿採用手工打造一體式樣，進氣系統也加以升級，車側足踏鋼絲輪圈，車尾維持傳統光源的燈組，車體剛性也進行強化。

內裝方面，Unleashed 延續 E-Type 傳統的鋪陳，導入黑色鋼琴烤漆飾板及鋁質中控飾板，引擎啟閉方式改為自鑰匙轉動改為按鈕式，也加入新式樣電熱座椅，並配備遙控式中控鎖及座艙氣氛燈。

動力配置方面，Unleashed 將 E-Type Series 3 所採用的 5.3 升 V12 自然進氣汽油引擎進行升級，排氣量達到 6.1 升，也搭載陶瓷處理排氣頭段、輕量化飛輪、升級版噴射供油系統及 ECU 電控式散熱系統等，使最大馬力輸出自 272bhp 提昇至 400bhp，搭配的鋁製 5 速手排變速箱驅動後輪。

E-Type 憑藉源於航太工程師 Malcolm Sayer 之手的流線外型，也擁有高達 150mph (約 241.4km/h) 的極速表現，受到當時名人的歡迎，包括 Steve McQueen、Brigitte Bardot、Frank Sinatra、George Harrison、Tony Curtis 及 Britt Ekland 等人都成為車主，更在 1996 年時成為紐約現代藝術博物館 (Museum of Modern Art) 納入館藏的第三輛汽車，新世代 F-Type 跑車亦承襲諸多設計元素 [請按此參閱] 。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.01%81.99%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.68%16.32%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀