重新詮釋英倫經典跑車 E-Type UK 推出 Unleashed 翻新升級版 Jaguar E-Type Series

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Unleashed 是基於 1974 年停產的最後一批 E-Type 車型 Series 3 而來，E-Type UK 費時 4,000 小時來將 E-Type Series 3 改造為 Unleashed，報價包含一輛原始 E-Type。
外觀方面，Unleashed 維持 E-Type 既有的圓潤修長造型，在車頭換上 LED 導光式頭燈組，保險桿採用手工打造一體式樣，進氣系統也加以升級，車側足踏鋼絲輪圈，車尾維持傳統光源的燈組，車體剛性也進行強化。
內裝方面，Unleashed 延續 E-Type 傳統的鋪陳，導入黑色鋼琴烤漆飾板及鋁質中控飾板，引擎啟閉方式改為自鑰匙轉動改為按鈕式，也加入新式樣電熱座椅，並配備遙控式中控鎖及座艙氣氛燈。
動力配置方面，Unleashed 將 E-Type Series 3 所採用的 5.3 升 V12 自然進氣汽油引擎進行升級，排氣量達到 6.1 升，也搭載陶瓷處理排氣頭段、輕量化飛輪、升級版噴射供油系統及 ECU 電控式散熱系統等，使最大馬力輸出自 272bhp 提昇至 400bhp，搭配的鋁製 5 速手排變速箱驅動後輪。
E-Type 憑藉源於航太工程師 Malcolm Sayer 之手的流線外型，也擁有高達 150mph (約 241.4km/h) 的極速表現，受到當時名人的歡迎，包括 Steve McQueen、Brigitte Bardot、Frank Sinatra、George Harrison、Tony Curtis 及 Britt Ekland 等人都成為車主，更在 1996 年時成為紐約現代藝術博物館 (Museum of Modern Art) 納入館藏的第三輛汽車，新世代 F-Type 跑車亦承襲諸多設計元素 [請按此參閱] 。