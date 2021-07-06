台北中山｜市中心的綠色散步廊道　來趟時尚創意的健康充電旅

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漫遊城市美好時光 市中心的綠色散步廊道
坐落在台北捷運中山站和雙連站之間的「心中山」公園，是近年啟用的綠色散步廊道，兩端分別止於南京西路和民生西路，公園空間規劃了無障礙斜坡、花園綠地、觀景平台，不僅成功將兩側的型格店家、設計工作室串聯起來，形成創意商圈；平台廣場上的假日手工藝術市集，也吸引年輕人來設攤，整體氣氛相當文藝、悠閒。往地底延伸，還有中山地下書街店鋪與爵士廣場，成為嶄新的市區焦點，好逛好買好拍照。
中山捷運站一號出口旁的誠品生活南西店，以風格創意店家聞名，藉由多元品牌，呈現跨文化的生活聚落感，為人們打造理想的生活品質。
位於四樓的「神農生活」，主打具台灣溫度的地方特色物產、風土好食等風格選物，努力營造美好的生活能量，防疫期間，訴求自煮防疫，食材也要精挑細選，除了銷售多款神農獎食材、好農食材、傳統市場醬料，也引進好吃的零嘴、乾拌麵，並以復古風味的生活道具、傳統食器，增添生活的樂趣。
景點推薦
心中山綠廊公園（捷運中山站街區）
地址：台北市中山區中山北路二段48巷7號
神農生活MAJITREATS（誠品生活南西店）
地址：台北市中山區南京西路14號4樓
電話：02-2563-0818
網址：www.majitreats.com
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