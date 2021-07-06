渦輪汽、柴油先行、油電版本稍後　全新第五代 Kia Sportage 正式發表

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全新第五代大改款 Kia Sportage 是由 Kia 南韓、德國、美國及中國大陸團隊聯合設計，採用今年 3 月時於 EV6 電動車上首度亮相的 ‘Opposites United’ 設計語彙，搭載全新 N3 平台，車長 4,660mm、車寬 1,865mm、車高 1,6600mm，軸距為 2,755mm。外觀擁有明顯的肌理線條，車頭採用大面積的黑色水箱護罩，與 LED 頭燈結合，燈具內部配置迴力鏢造型 LED 日行燈，車側在 D 柱加入類懸浮式車頂設計，車尾配置橫貫式 LED 尾燈組，牌照框設於保險桿當中，留下簡約的行李廂蓋造型。
內裝採用了駕駛導向座艙，配置雙 12 吋曲面螢幕來結合全數位儀錶板與中控台上的車載資訊娛樂系統，實體按鈕也進一步簡化，空調出風口與飾板互相整合，方向盤採用三幅多功能式樣，儀錶台上也加入了軟質塑膠與縫線來提高質感表現。中央鞍座上整合旋鈕式排檔，以及多顆實體按鍵。受惠於全新平台應用，Sportage 第二排擁有 1,050mm 的腿部空間和 1,000mm 的頭部空間，而行李容量為 637 公升 (VDA)。為了提供最優異的便利性，後座也支援一鍵傾倒功能，只需按一下按鍵，後排座椅就可以立刻向下折疊，創造出平坦且空間更優異的置物空間。
安全配備方面，FCA 前方預防碰撞系統支援車輛、行人與自行車偵測功能、HDA 高速公路駕駛輔助系統具備 Level 2 輔助，能維持車輛在車道中央並主動保持與前車距離、NSCC 智慧導航巡航控制能依據導航提供的道路訊息以最安全的時速行駛、BCA 盲點輔助除了提供圖像與聲音警示之外，亦會主動拉回車身避免碰撞、BCA 則是能夠在倒車時偵測後方車輛，避免碰撞、BVM 盲點圖像監測則透過兩側鏡頭將畫面投射於液晶儀表當中，提供駕駛更豐富的盲點資訊。此外，第五代 Sportage 也搭載的 RSPA 遠端智慧停車輔助，幫助駕駛從車外遙控車輛駛出或進入車位當中。
動力方面，第五代 Sportage 初期提供 1.6 升 T-GDI 渦輪增壓四缸引擎，搭配 7 速雙離合自動變速箱或 6 速手排，提供 180ps 和 27.0kgf.m 最大輸出；另一款則是全新的 2.0 升柴油渦輪增壓引擎，搭配全新的 8 速手自排變速箱，可產生最大 186ps 和 42.5kgf.m 的輸出表現。除了傳統燃油動力之外，Kia 也預計推出 HEV 油電混合、PHEV 插電式油電混合等車型，以滿足新能源市場趨勢。
底盤操控部分，第五代 Sportage 採用前獨立麥花臣、後獨立四連桿設計，在高階車型上配備 ECS 電子懸吊系統，搭配 4WD 系統提供更穩定的動態表現；原廠也宣稱將推出的 HEV 與 PHEV 車型也將搭載 E-Handling 電子轉向系統，提升車輛過彎穩定性以及操駕靈活度。
Sportage 為 Kia 旗下的中型休旅主力，在這次大改款後運用集團資源導入大量的科技配備讓整體戰力再度提升。不過 Sportage 在國內市場無奈於品牌形象以及現行第四代已略顯老態，銷售量始終不亮眼，也期盼未來導入國內市場後，能透過更優越的品牌形象吸引不同的消費者。