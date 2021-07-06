還記得 Saab 9-4X 嗎? GM 官方宣布對其進行召回

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Saab 9-4X 推出之際受到品牌面臨倒閉轉售的窘境，最後於墨西哥工廠生產 457 台後便停產。不過在這次 GM 集團召回通知當中，又重回車廠公布的名單當中。Saab 9-4X 在 2009 年即將推出之際受到非常大的迴響，無奈遭受到品牌面臨倒閉轉售的窘境，最後於墨西哥工廠生產 457 台後便停產，成為了 Saab 歷史上的最後一款新車。不過近期 GM 集團在國家公路交通安全管理局的召回通知，宣布 Cadillac SRX 與 Saab 9-4X 部分車型，可能因維修不當而需要調整後懸架球頭連桿。在極少數情況下，經銷商或獨立維修店可能沒有按照原廠的標準程序導致球頭連桿的螺絲為拴緊到正確的規範。
因此，隨著時間的推移，球頭連桿會變鬆，如果鬆動，會導致車輛在高速公路上搖晃或甩動，或者讓水或其他腐蝕性元素進入鎖點內的螺紋。GM 也補充說明，在極少數情況下，連桿可能會完全分離，進而增加事故的風險。
此次召回包括 2009 年 4 月 14 日至 2016 年 1 月 29 日期間生產的 380,362 輛 Cadillac SRX，以及 2011 年 2 月 1 日至 2011 年 9 月 13 日期間生產的 136 輛 Saab 9-4X。為解決這項問題，GM 將通過各地經銷商提供不可調設計的球頭連桿替換原有的規格。
Cadillac SRX