Bugatti 跳脫 VAG 集團　Porsche 與 Rimac 宣布成立全新合資超跑品牌 Bugatti-Rimac

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以 Rimac Group 整個事業體來看，其是由 Porsche、Hyundai、Mate Rimac 創始人及其他投資者所組成，並且與 Porsche 共享 Bugatti-Rimac。其中 Rimac Group 旗下擁有 100% 獨資的 Rimac Technology，專門設計與生產電動車馬達、電池與底盤。
新成立的 Bugatti-Rimac 將由 Rimac 品牌創辦人 Mate Rimac 擔任執行長領導團隊，同時兩家 Bugatti 和 Rimac 未來將持續以獨立品牌運作，並保留現有的生產設施和銷售通路。品牌兩種超跑車型 Bugatti Chiron 以及純電 Rimac Nevera 也都將持續生產。
Rimac 創辦人兼總裁 Mate Rimac 在結盟發表會上表示：Bugatti 與 Rimac 兩個品牌成立的合資企業勢必會將提升到截然不同的全新高度。雙方也各自貢獻出了重要資產，包含 Rimac 在電動車技術產業已經建立了領導先驅的品牌地位，而 Bugatti 累積了超過一世紀的頂級汽車開發經驗。Bugatti-Rimac 將共同匯集彼此具備的知識、技術與資產，並以開發產製出特別產品作為未來目標。
據了解，Mate Rimac 透露 Bugatti 除了將持續開發採用內燃機引擎的新車之外，亦規劃在 10 年內推出純電動超跑。