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Bugatti 跳脫 VAG 集團　Porsche 與 Rimac 宣布成立全新合資超跑品牌 Bugatti-Rimac

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-06 15:55:40

Porsche 日前與克羅埃西亞電動超跑製造商 Rimac 共同宣布以合資方式成立全新的超跑製造商 Bugatti-Rimac，此合資企業的總部將設立於克羅埃西亞的札格雷布(Zagreb)，目前計畫於 2021 年第四季正式成立。待 Bugatti-Rimac 合資企業正式成立後，Rimac Group 將持有 55% 的股份，Porsche 則會持有 45% 的股份，並直接持有 Rimac 24% 的股份。Bugatti 將由現任所有者福斯集團轉至新合資企業，股份並轉讓至 Porsche。

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以 Rimac Group 整個事業體來看，其是由 Porsche、Hyundai、Mate Rimac 創始人及其他投資者所組成，並且與 Porsche 共享 Bugatti-Rimac。其中 Rimac Group 旗下擁有 100% 獨資的 Rimac Technology，專門設計與生產電動車馬達、電池與底盤。

新成立的 Bugatti-Rimac 將由 Rimac 品牌創辦人 Mate Rimac 擔任執行長領導團隊，同時兩家 Bugatti 和 Rimac 未來將持續以獨立品牌運作，並保留現有的生產設施和銷售通路。品牌兩種超跑車型 Bugatti Chiron 以及純電 Rimac Nevera 也都將持續生產。

Rimac 創辦人兼總裁 Mate Rimac 在結盟發表會上表示：Bugatti 與 Rimac 兩個品牌成立的合資企業勢必會將提升到截然不同的全新高度。雙方也各自貢獻出了重要資產，包含 Rimac 在電動車技術產業已經建立了領導先驅的品牌地位，而 Bugatti 累積了超過一世紀的頂級汽車開發經驗。Bugatti-Rimac 將共同匯集彼此具備的知識、技術與資產，並以開發產製出特別產品作為未來目標。

據了解，Mate Rimac 透露 Bugatti 除了將持續開發採用內燃機引擎的新車之外，亦規劃在 10 年內推出純電動超跑。

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100%0%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.47%80.53%
2021-07-04-2021-07-07
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