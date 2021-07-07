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影／酒精濃度96％玩命挑戰！一次乾下整瓶「生命之水」

▲號稱飲酒人殺手的「生命之水」，真的有人能一口乾掉嗎？（圖／玩玩 授權）
▲號稱飲酒人殺手的「生命之水」，真的有人能一口乾掉嗎？（圖／玩玩 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-07 18:00:00｜2021-07-07 18:13:52

現代人生活壓力大，不少人都會尋找能舒壓、解悶的管道，然而酒精類飲品雖然喝多傷身，但是仍有不少人會適量飲用，達到快樂的效果。Youtube頻道「玩玩」這次就要來挑戰喝酒，但他們不是喝一般酒精濃度較低的氣泡酒、啤酒，而是濃度高達96%的「生命之水」。

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▲玩玩成員「甫甫」，在酒商前號稱能喝完兩罐不倒。（圖／玩玩
▲玩玩成員「甫甫」，在酒商前號稱能喝完兩罐不倒。（圖／玩玩 授權）
生命之水，原文Spirytus，全名Spirytus Rektyfikowany，英文翻譯Rectified Spirit（蒸馏酒），是一款原產波蘭的蒸馏伏特加。酒精度高達96%，是世界上酒精濃度最高、最烈性的酒，西方人也給了他「生命之水」的別名，多做為調酒用途，鮮少人會直接飲用。

 

面對如此高濃度、高危險的酒類飲品，玩玩內的成員甫甫，卻號稱可以喝下兩罐而不倒下，此言一出，立刻引來另外兩位成員的好奇心，因此將甫甫帶到無人的河堤邊，在進行測試之餘，也避免造成其他人困擾。

▲玩玩選擇在河堤邊測試，避免影響民眾。（圖／玩玩
▲玩玩選擇在河堤邊測試，避免影響民眾。（圖／玩玩 授權）
▲雖然看得出微醺，但最後甫甫仍完成挑戰。
▲雖然看得出微醺，但最後甫甫仍完成挑戰。 （圖／玩玩 授權）
而最後，甫甫也兌現了承諾，不但喝完兩瓶生命之水，更是展現了「一口乾」的絕活，雖然在拍攝影片結尾時，能夠從畫面中明顯感受到微醺，但是如此驚人的酒量，也讓不少網友直呼：「酒國豪傑」。而調酒師也建議，生命之水若想直接飲用，溫度必須夠冰且建議一次飲用一小杯，才不會造成人體傷害。（文字編輯：沈傳恩）

▲雖然看得出微醺，但最後甫甫仍完成挑戰。
▲雖然看得出微醺，但最後甫甫仍完成挑戰。 （圖／玩玩 授權）
▶感謝授權：玩玩
完整影片：https://youtu.be/4Zb0S8p0N1Q
 

※ 危險動作 請勿模仿
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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