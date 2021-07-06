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會有這樣的現象，曾啟瑞說：「從整個社會結構就可以發現，現代人有『三不』：不婚、不生、不孕，若是這樣下去，預估2050年台灣只剩1800萬人口，少了人口紅利以後就沒有稅收、沒有競爭力。」
加上近年來環境賀爾蒙影響、塑化劑危害甚多，這些有毒物質容易造成女性卵巢早衰、子宮內膜異位症，同年齡的亞洲女性卵巢功能遠比歐美國家女性低下，曾啟瑞已經遇到不少個案，明明才三十幾歲，卵巢已經像四十歲， AMH（抗穆氏管荷爾蒙）小於 1，面臨提早更年期及不孕。
新法上路有六大精神！預計每年多2.3萬新生兒
多重因素影響下，過去十年間人工生殖手術人次從1.1萬人增加至4.4萬人次，曾啟瑞說：「明顯需求就擺在眼前。」為了鼓勵生育政府終於聽到聲音，這次新法上路主要有六個精神。
- 沒有排富條款：過去針對中低收入戶補助下五年內僅順利產下七名寶寶，成效不彰，這次不限低收入戶申請，公平性及普及性都有兼顧到。
- 社會公益：有兼顧中低收入戶補助較多，補助15萬幾乎全額。
- 年齡分類：鼓勵中高齡35-40歲這段族群趕快來治療，不僅生了孩子以後還年輕，越年輕做成功率高。
- 減少多胞胎：因為多胞胎容易早產，且寶寶容易引發相關併發症與先天性缺陷，日本早已注意此問題並採取相關措施，他們多胞胎比例只有3%，但台灣多胞胎比例卻有24%，新政策將限制胚胎植入的數量，降低母嬰的風險。
- 解決少子化：按照國外的經驗，這樣政策有助於增加民眾意願，預估一年可以多增加2.3-2.8萬新生兒。
- 醫療機構代為申請：以前要民眾拿著收據去各單位申請，現在由醫療機構申請更加便民。
新法上路如「及時雨」！符合不孕條件快申請
由於今年第一季僅出生3.4萬人，加上疫情影響民眾到醫院就診，又逢明年虎年來臨，生育率恐怕更慘，搭上這次新政策上路，曾啟瑞認為：「這是一場及時雨，就算是已經將近40歲的婦女，聽到有補助，還是可以趕快來試試，鼓勵有意願生育的族群不要拖太久。」
面對試管嬰兒的成功率，時間是最大的敵人，然而晚婚的比率卻是有增無減，台灣現在婦女平均第一胎年齡是31歲，其中三成的人大於35歲，來做人工生殖患者的年齡中位數是38歲，曾啟瑞坦言：「是很嚴峻的問題，鼓勵中高齡（育齡族群35歲-40歲）就趕快來檢查。」
這次補助對象是「不孕症夫婦」，所以診斷要符合「不孕症診斷碼」1、2、3、4、5、6、7、9 中的其中之任1項以上，就符合補助的資格，包含以下診斷：
- 1 輸卵管因素
- 2 卵巢因素
- 3 子宮內膜異位症
- 4 其他子宮因素
- 5 其他女性因素
- 6 男性因素
- 7 多種因素
- 9 不明原因
今年遇到新冠肺炎，疫情下多數人對於頻繁出入醫院和醫療院感到擔憂，特別是需要反覆回診的不孕症夫婦，更增加心理上的壓力，TFC臺北婦產科診所生殖中心也特別強化防疫，讓患者們使用APP分流外，也詳細地進行實名制、體溫量測。
減少疫情往返醫院不便，長效型排卵針劑可維持6-7天
疫情期間為避免常常進出醫療院所，曾啟瑞說：「從去年疫情開始，醫師在用藥上就開始做調整，盡量改為以長效型藥物來做治療，以前要打十幾針的排卵針，現在長效型是打一針就可以在體內維持6-7天的藥效，持續釋放卵泡刺激素、促進濾泡成長。」
因為排卵針比起口服排卵治療，較可適度的刺激卵巢排放卵子，治療效率更高，通常只要打2-3次就能順利取卵，不僅減緩害怕打針的婦女的壓力，在疫情期間想減少外出下，有「長效型排卵針」也是一大福音。
隨著醫療的發展下，試管嬰兒已經是許多國家列為增加人口的重要政策，像是以色列更是全額補助試管嬰兒。如今全球試管嬰兒的人數超過八百萬名，台灣去年也有1.1萬的試管寶寶出生，曾啟瑞認為：「這次的新法案雖然比起其他國家稍慢，但仍是個德政，是民眾、社會、機構的三贏。」希望藉由不孕症手術不斷升級，讓更多健康寶寶呱呱墜地。
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不孕夫妻看這裡！試管嬰兒7月1日擴大補助 權威醫：鼓勵中高齡快來生一波
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