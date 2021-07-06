智能升級 外觀勁化　21.5 年式 Ford Kuga EcoBoost250 AWD ST-Line X 試駕

新在哪裡?

●福特六和 7/5 推出 21.5 年式 Kuga 車系，取消原有的 EcoBoost180 雅緻型，入門受訂生產的編成改由 EcoBoost®180 時尚型接任，其餘編成增加 X 字尾，報價調漲新台幣 4 萬元

●全車系標準配備 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統

●X 車型導入原廠 360° 環景影像行車輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統及 ISA 智慧型速限輔助系統

●RED 道路邊緣偵測系統整合 LDW／LKA 功能，車速 65 km/h 以上時可偵測前方 50 公尺及側邊 7 公尺的道路邊緣

●ISA 智慧型速限輔助系統則結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與 LIM 速限系統

●原廠 360° 環景影像行車輔助系統由歐洲 Ford 開發，含 4 部 800P 鏡頭，支援 180° 超廣角及 7 種視角變換，提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示功能，ST-Line X 車型還配置前鏡頭清洗裝置。

●ST-Line X 配備紅色卡鉗，配胎自 Pirelli Scorpion Verde All Season 換為 Continental PremiumContact™6，前麥花臣懸吊系統升級前鋁合金下控制臂，減輕簧下重量共約 2.4 公斤。

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× KUGA 銘牌置於尾門中央，後保險桿採用多層次設計，尾管以雙邊單出的矩形造型點綴。

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× 蜂巢式水箱護罩為 ST-Line X 車型的標準配備，本次新增的前鏡頭隱藏於其中。

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× 12.3 吋全液晶儀表板支援 5 種風格切換，具備良好的判讀性，不過選單的流暢度不及 SYNC3 系統中迅速。

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× 後座出風口為標準配備，下方設有 USB Type A 及 USB Type C 電源插座。

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