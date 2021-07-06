智能升級 外觀勁化　21.5 年式 Ford Kuga EcoBoost250 AWD ST-Line X 試駕

●福特六和 7/5 推出 21.5 年式 Kuga 車系，取消原有的 EcoBoost180 雅緻型，入門受訂生產的編成改由 EcoBoost®180 時尚型接任，其餘編成增加 X 字尾，報價調漲新台幣 4 萬元
●全車系標準配備 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統
●X 車型導入原廠 360° 環景影像行車輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統及 ISA 智慧型速限輔助系統
●RED 道路邊緣偵測系統整合 LDW／LKA 功能，車速 65 km/h 以上時可偵測前方 50 公尺及側邊 7 公尺的道路邊緣
●ISA 智慧型速限輔助系統則結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與 LIM 速限系統
●原廠 360° 環景影像行車輔助系統由歐洲 Ford 開發，含 4 部 800P 鏡頭，支援 180° 超廣角及 7 種視角變換，提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示功能，ST-Line X 車型還配置前鏡頭清洗裝置。
●ST-Line X 配備紅色卡鉗，配胎自 Pirelli Scorpion Verde All Season 換為 Continental PremiumContact™6，前麥花臣懸吊系統升級前鋁合金下控制臂，減輕簧下重量共約 2.4 公斤。
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第三代 Ford Kuga 車系自去年 (2020) 6 月 17 日在國內上市以來，憑藉雙車型、雙動力的產品策略，成功創下良好的銷售表現，福特六和在上市滿 1 週年之際，正式推出 21.5 年式新車，導入 原廠 360° 環景影像行車輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統及 ISA 智慧型速限輔助系統等配備，售價提昇 4 萬元，並取消原有的 EcoBoost180 雅緻型，使新年式的編成與建議售價變為EcoBoost®180 時尚型（新台幣 96.9 萬元起，受訂生產）、EcoBoost®180 時尚 X (新台幣 100.9 萬元起)、EcoBoost®180 旗艦 X (新台幣 110.9 萬元起)、EcoBoost®250 AWD 旗艦 X (新台幣 120.9 萬元起) 及本次試駕的 EcoBoost®250 AWD ST-Line X (新台幣 123.9 萬元起)。
外觀方面，Kuga ST-Line X 在既有的專屬外觀空力套件、燻黑頭燈、蜂巢式水箱護罩、19 吋鷹爪雙色切削鋁圈、尾翼及矩形排氣尾管之外，將前後煞車卡鉗施以紅色烤漆，配胎也自 Pirelli Scorpion Verde All Season 改為 Continental PremiumContact™6，配胎尺吋維持 225/55R19。尺碼部分，Kuga ST-Line X 的車身長寬高分別是 4,621mm x 1,882mm x 1,678mm，軸距為 2,710mm。
ST-Line 自 21.5 年式起改稱為 ST-Line X。
Kuga ST-Line X 的車身尺碼長寬高為 4,621x1,882x1,678 (mm)，軸距則為 2,710mm。
KUGA 銘牌置於尾門中央，後保險桿採用多層次設計，尾管以雙邊單出的矩形造型點綴。
Kuga 全車系標準配備 LED 頭燈，ST-Line X 車型配置更高階的 Glare Free 智慧防眩光頭燈，可自動調節光形，避免直射對向來車。
蜂巢式水箱護罩為 ST-Line X 車型的標準配備，本次新增的前鏡頭隱藏於其中。
ST-Line X 的前鏡頭還具備清洗功能。
ST-Line X 車型將前後煞車卡鉗施以紅色烤漆，配胎也自 Pirelli Scorpion Verde All Season 改為 Continental PremiumContact™6，配胎尺吋維持 225/55R19。
尾燈結合 LED 導光條與傳統燈泡兩種光源。
內裝方面，Kuga ST-Line X 與 2020 年式車型同樣採用細膩、簡約的取向，透過大量的軟質塑膠鋪陳營造出同級間更具質感的座艙氛圍。ST-Line X 車型配有紅色車縫線、運動碳纖維紋路飾板、金屬運動踏板以及黑色頂篷的設計，座椅也使用類麂皮的設計，完整詮釋 ST-Line 車型運動化的定位。在配備方面也不馬虎，如 12.3 吋全液晶儀表板、8 吋多媒體導航觸控螢幕、HUD 抬頭顯示器、Qi 無線充電、雙區恆溫空調、駕駛 10 向電動調整座椅、前後軟質門板通通都是標準配備。21.5 年式 ST-Line X 相較於 2020 年式 ST-Line 主要的差異在於中控台螢幕下方多出前鏡頭畫面啟動按鈕。
ST-Line X 車型運用紅色車縫線、運動碳纖維紋路飾板、金屬運動踏板以及黑色頂篷的設計，輔以類麂皮座椅，營造運動化的氛圍。
ST-Line X 車型所採用的三幅式多功能方向盤具備洽好的口徑大小，握感也頗為扎實，後方還設有換檔撥片。
12.3 吋全液晶儀表板支援 5 種風格切換，具備良好的判讀性，不過選單的流暢度不及 SYNC3 系統中迅速。
21.5 年式 Kuga 除 EcoBoost 時尚型外，均搭載 SYNC3 系統 (版本為 3.4)，支援原廠中文衛星導航、Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接及藍牙連線等豐富機能，操作流暢度與反應均相當優異。
雙區獨立恆溫空調與活性碳車內粉塵過濾器均為 Kuga 全車系的標準配備。
中控台下方配置 12V 電源插座、USB Type-A 及 USB Type-C 插座，EcoBoost180 旗艦 X 以上車型還搭載 Qi 手機無線充電座。
中央鞍座整合 E-Shifter 排檔旋鈕、電子手煞車、Auto Hold 開關及行車模式切換等操作介面，右側提供附氣氛燈的置杯座。
中央扶手掀起後可見到置物空間，內部提供 12V 電源插座。
寰宇全景式電動天窗為 EcoBoost180 旗艦 X 以上車型的標準配備，具備電動遮陽簾及防夾功能。
ST-Line X 車型的座椅採用類麂皮與皮質雙材質包覆，透過紅色車縫線點綴，駕駛座還具備 10 向電動調整功能。在乘坐表現上，大腿支撐度相當足夠，惟橫向腰部的包覆感受稍嫌不足。
後座空間受惠於 C2 模組化底盤的運用，提供標準身材的成年人士足夠的空間，座椅可前後滑移 5 公分，傾斜角度也可調整。
後座出風口為標準配備，下方設有 USB Type A 及 USB Type C 電源插座。
安全防護方面，Kuga ST-Line X 在標準配備符合 SAE Level 2 半自動駕駛輔助等級的 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統基礎上，導入了原廠 360° 環景影像行車輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統及 ISA 智慧型速限輔助系統，ST-Line X 車型還配置前鏡頭清洗裝置。其中 RED 道路邊緣偵測系統整合 LDW／LKA 功能，當行駛在無標線道路、車速 65 km/h 以上的狀態下，透過前擋風玻璃上的攝影機，可主動監控前方 50 公尺，側邊 7 公尺道路邊緣環境，進行車道偏移輔助提醒駕駛注意路況，車輛偏移車道且未啟動方向燈時，系統將提供輔助拉回力道或震動方向盤給予提示，同時於儀錶板或 HUD 抬頭顯示警示輔助功能。
Kuga 的行李廂空間平整，輪拱侵入範圍不大，後座椅背可進行 6/4 分離傾倒來進一步擴大。
本次導入的原廠 360° 環景影像行車輔助系統是由歐洲 Ford 開發設計，系統包含了 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180°超廣角，可進行前後向共 7 種視角變換。
原廠 360° 環景影像行車輔助系統也提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示功能。
動力配置方面，Kuga ST-Line X 採用 EcoBoost250 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,500rpm 時可輸出 250ps 最大馬力，於 3,000rpm 時可輸出 38.7kg-m 峰值扭力，搭配 SelectShift 8 速手自排變速箱以及 AWD 四輪驅動系統，平均油耗為 12.1km/L。
ISA 智慧型速限輔助系統則結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與 LIM 速限系統，讀取該路段速限後自動調整車速至速限內，當即將超速，系統將透過儀錶板及 HUD 抬頭顯示器提示。
駕駛 21.5 年式 Kuga ST-Line X 上路，加速力道仍是豐沛帶勁，變速箱換檔銜接順暢，引擎運轉品質佳，而原先已相當不錯的 NVH 工程表現更讓車室維持出色的靜謐性，此回換上 Continental PremiumContact™6 配胎進一步降低 19 吋輪胎預期中的滾動噪音，進一步提昇行路質感，試車當下也碰上午後陣雨，此套配胎展現足夠的排水性與抓地力。
操駕感受方面，ST-Line X 原先已相當成熟的高剛性底盤反應，在前麥花臣懸吊下控制臂換上鋁合金材質取代先前的鑄鐵材質後，少去的 2.4 公斤簧下重量直接反應在車頭的指向性上，轉動方向盤時可感受到雖身為 SUV 卻仍有明確的回饋與跟隨性，與後四連桿懸吊之間的匹配更創造良好的側傾與震動抑制能力，足敷承載家人或個人駕馭之用。
Kuga ST-Line X 維持既有的國產跑旅定位，在提供豐沛動力、操駕樂趣及先進的安全配備之外，導入許多消費者期盼的原廠 360° 環景影像行車輔助系統，輔以 RED 道路邊緣偵測系統及 ISA 智慧型速限輔助系統來強化科技感受，更針對前懸吊及配胎進行提昇，並將外觀藉由紅色煞車卡鉗來畫龍點睛，即便售價較過去有所上漲，仍是物有所值的產品，應當也會持續受到消費者的青睞。