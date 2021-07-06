革新配備 捲土重來　Hyundai Santa Fe 柴油 GLD-C 試駕

●此次為四代小改款車型，但改款程度比照大改款等級。
●柴油車型同樣搭載 2.2 升渦輪引擎，導入最新的 Smartstream 科技，與舊款相比最大馬力微幅提升 2 匹，最大扭力提升 0.1kgm。
●新增 Hyundai 於國內市場首見的渦輪油電動力，搭載 1.6 升 Turbo Hybrid 引擎。
●變速箱由舊款 8 AT手自排，改為 8 DCT 濕式雙離合器自手排。
●換上全新第三代底盤平台，150K 熱沖壓鋼材比例提升至 14.6%，車身抗拉強度提升至 67.3kgf/mm2，達到輕量化並增強車體結構目標。
●車長增加 15mm (4,770mm→4,785mm)、車寬增加 10mm (1,890mm→1,900mm)、車高提高 5mm (1,705→1,710mm)，軸距不變 (2,765mm)。
●外觀導入 T-Shaped LED 日行光條設計與 T-Shaped LED 尾燈，分離式頭尾燈設計。
●導入全新 12.3吋 TFT-LCD 數位儀表(舊款為 7 吋)、原廠 8 吋多媒體螢幕(舊款為國產 10 吋主機)。
●新增 Hyundai 在台灣首見的 SBW 電子線傳排檔系統。
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Hyundai Santa Fe 車系最早於 2001 年登場，以強調戶外遊憩的用途獲得市場認同，至此開創品牌發展都會型休旅車之路。而第一代車型首次於 2004 年以進口車的身份引進國內，並於 2007 年將第二代車型國產化，提供 5 人座及 7 人座兩種車型，以較同級少數提供 7 人座的配置成為競爭的一大優勢，逐步在市場上獲得聲量後站穩銷售表現。2012 年第三代車型登場，並於 2014 年同樣以國產化的身分進軍國內市場。
現行第四代車型從國產轉回進口身分，自去年上市以來已有一年多之久，但礙於品牌及價格影響力不及對手，使得銷量不如以往，Hyundai 為了增加競爭力與話題性，這次改款除了外觀改進之外，亦換上全新的底盤平台及內裝設計，並且重新調整 Santa Fe 全車系等級配備，將原有的柴油動力優化之外，亦新增 1.6 升渦輪油電車款。
此次所試駕版本為柴油最頂級的 GLD-C 車型，外觀方面車體兩側鮮明腰線與高聳輪拱設計，強化肌理線條，並放大車格至 4,785 x 1,900 x 1,710mm，創造出更具張力的運動姿態。改款後配置標旗式車外後視鏡，提供 4 種鋁圈設計(柴油車型 18 吋、20 吋；油電車型 17 吋、19 吋)，造就不同新視覺感受。車尾同樣導入相應 T-Shaped 序列印象 LED 尾燈組，左右貫穿的水平化設計，堆疊更濃厚的科技表現。
碩大醒目的 Cascading Grill 立體網柵水箱護罩，結合貫穿式 T-Shaped LED 燈組設計，打造耳目一新印象。
車頭燈維持現行 Hyundai 休旅家族的分離燈組設計，但透過新式的 T-Shaped 造型增添視覺侵略感。
新車尺碼放大至 4,785 x 1,900 x 1,710mm (長x寬x高)，軸距為 2,765mm。
GLD-C 車型配置全新 20 吋鋁圈，搭配增大的車身尺碼氣勢由然而生。
車尾燈組重新修飾，加入新式的 LED 燈組與貫穿結構，內部 Y 字形導光結構亦有效提升視覺辨識度。
內裝方面相較於舊款，新款車型採用深棕雙色材質鋪陳，換上質感更細膩的鑽石紋縫線真皮座椅，並具備雙前座通風加熱／多向電動調整(附 4 向腰靠與 2 向腿靠)，以及駕駛座 2 組記憶與 Seat easy access 駕駛座進出。亦導入全新 12.3 吋 TFT-LCD 數位儀錶、8 吋多媒體系統(支援無線 Apple CarPlay & Android Auto)，高置式鞍座控制台以及 Hyundai 在國內首度出現的 SBW 電子線傳排檔系統，並整合 Qi 無線充電座與 DRIVE MODE 駕馭模式控制介面。
對應車格進一步放大，官方宣稱第二排座椅腿部空間提升 34mm，乘坐更為寬敞舒適，亦提供第三排乘客獨立空調系統，Easy-In 電動調整迎賓副手座、Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置，以及角度可調／前後可滑式第二排座椅設計亦完整延續。行李廂空間方面，則具備 571L ~782L (5 人座)的容積表現。
12.3 吋全液晶顯示螢幕為車系新增配備，無論是介面判讀表現、科技感均相當到位。
方向盤採用三幅式設計，兩側設有多功能按鈕，方向盤可進行四向調整，兩側設有指扣，使得握桿表現良好。
中控台上方取消舊款國產品牌提供的 10 吋多媒體系統，改搭原廠車機，具備無線 Apple CarPlay、Android Auto 手機連線機能。
空調介面採用傳統物理按鍵設計，相較就款每個功能都獨立出來操作上更加直覺。
Hyundai 於國內首見的 SBW 電子式排檔按鍵，其整合度高、科技感十足，唯獨霧銀處理的按鍵在大太陽底下會有反光之虞。
排檔鍵右側整合駕駛模式切換、怠速熄火開關、陡坡緩降開關、停車雷達開關、環景開關及 Auto Hold 開關等機能，下方則為雙前座通風/加熱按鍵。
中央鞍座中央整合 USB、2 組夾緊功能的置杯架及無線充電板。
中央鞍座底部回歸與第三代車型相似的開放式置物平台設計，並額外提供一組 12V 電源及 USB 充電孔。
副駕前方的鋪陳看似不變，但下方新增縫線設計，同時開放式平台內部也加入氣氛燈提升座艙質感。
雙前座採用深層舒壓設計，駕駛座可進行 10 向調整及 2 向腰靠調整，副駕駛座可進行 8 向電動調整，腿部支撐也向前延伸，整體包覆與支撐表現達到水準之內。
副駕駛座椅左側設有 Easy-In 電動調整開關，提昇操作便利性。
對應車格進一步增大，原廠宣稱第二排座椅腿部空間提升 34mm，搭配可進行前後滑移及椅背傾斜角度調整機能，乘坐空間相當充裕，更具備全果嶺式地板，讓中央乘客也能享有舒適的旅途。
後座冷氣出風口造型重新設計，取消原有的置物凹槽，2 組充電插座採開放格局設計。
大面積電動全景天窗面積含括至第二台頭部正上方，其車內視野與採光在頂篷完全展開相當優秀。
第三排腿部空間對於成人男性來說仍顯侷促，頭部空間尚可接受，較適合兒童乘坐。
第三排額外提供一組恆溫空調，可從右側進行控制。
行李廂空間在標準 5 人座狀態下擁有 571~782 公升的表現，第二、三排座椅傾倒後均可創造相當平整的空間。
第二排座椅可利用電動傾倒鍵一鍵完成傾倒動作。
安全表現部分，全車系均配備達到 Level 2 等級的 Hyundai SmartSense 先進安全科技，包含全速域 SCC 智慧型主動車距維持系統（附 Stop & Go）、LFA 全速域車道維持輔助系統、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCA 前方主動煞停輔助系統（含行人偵測、FCA-JX路口偵測）、FCW 前方撞擊警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統，以及ROA 後座乘員未下車警示系統。另有 BCA 盲區碰撞避免輔助系統、BCW 盲區偵測警示系統、RCCA 後方交通防撞輔助系統、RCCW後方交通防撞警示系統、SEA 安全下車輔助系統等。
動力配置方面，第四代 Santa Fe 柴油車型配置 Smartstream 2.2CRDi 柴油渦輪引擎，但排氣量從 2,199c.c. 調整為 2,151cc，具備 VGT 可變幾何渦輪增壓技術，透過全新鋁合金汽缸頭，使引擎結構減輕 19.5kg，並針對滾針軸承凸輪軸與平衡軸進行調整，降低運轉時摩擦阻力，同時高壓共軌直噴供油機構壓力提升至 2,200bar，具備 202ps 最大馬力與 45.0kgm 峰值扭力。搭配最新 8DCT 濕式雙離合自手排變速箱，創造出平均油耗 16.0~17.3km/L 的一級能源效率表現。
取車後開上路，其全新的 Smartstream 柴油引擎動力充沛，同時全新的 8 速雙離合器變速箱換檔銜接表現也頗為流暢，帶動空重接近 2 噸的車體仍保有足夠的加速感受，且引擎運轉精緻程度高， NVH 工程表現也十分到位，傳遞至車室的噪音與震動都算輕微，不因柴油的特性減損乘員舒適性。
受惠全新平台的應用，官方宣稱其提升 150K 超強熱沖壓鋼材比例至 14.6%，將車身抗拉強度提升至 67.3kgf/ mm2；此外，還包含採用鋁合金前保桿內鐵材質、一體成型後地板橫樑、強化引擎蓋托架、強化副車架結構與液壓襯套，以及強化防火牆等作法，大幅精進車輛剛性，實際上路在過彎時提供良好的支撐力，當方向盤轉向時，車身也能立即反應同步跟進，動態行進表現不會拖泥帶水。所配置的 20 吋胎圈路感回饋紮實明顯，但懸吊行程仍保有一定的舒適度，搭配 DRIVE MODE 多重駕馭模式 (Comfort / Eco / Sport / Smart / Snow / Mud / Sand) 切換機能，在市區與郊區道路行車都幫助駕駛更得心應手。
以一部家庭為訴求的 7 人座休旅車而言，Santa Fe 在基本的乘坐舒適以及機能表現方面都合乎期待，同時配備與安全性方面具有不輸給豪華品牌的高防護係數表現，更不用說宛如歐系車的行車質感，足見此回第四代 Santa Fe 展現強悍的市場競爭力。雖然價格因配備豐富度有著不小的增長，但對照同級對手的價格帶其實也在合理接受範圍內，值不值相信親身體驗後就能明白。