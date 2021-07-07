首度提供 Mercedes-AMG 動力 全新 Lotus Emira 正式發表

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Emira 採用 Sports Car Architecture 平台架構打造，承襲輕量化、中置後驅、駕駛導向等傳統，採用鋁合金製作車架，外觀線條低扁流線，車頭配置垂直排列式全 LED 燈組，前保險桿與前蓋均加入多處通風口，車頂採用黑色烤漆，車外門把採用隱藏式設計，後葉子板將引擎室散熱進氣孔與鈑金肌理線條融合，足踏 20 吋胎圈組，標準配胎為 Goodyear Eagle F1 Supersport，也可選配為 Michelin Pilot Sport Cup 2，引擎蓋採用透明玻璃設計，LED 尾燈組結合小鴨尾造型，Lotus 字樣以慣有的橫置排列呈現，排氣尾管採用左右雙邊單出設計。尺碼部分，Emira 的車身長寬高為 4,412x1,895x1,225 (mm)，軸距則為 2,575mm。
內裝方面，Emira 在延續駕駛導向座艙之餘，也針對當代消費者所需的舒適與便利性進行提昇，因此配置數位儀錶板、10.25 吋多媒體螢幕、整合式衛星導航、智慧手機連接、氣氛燈、4 向電動調整座椅 (可選配為 12 向)、免鑰匙系統、Uni-Q 音響技術 (10 聲道)，甚至包括主動式定速巡航、車道變換輔助、路標辨識、駕駛疲勞警示、後方車流警示及前方碰撞預警等功能的 ADAS 先進駕駛輔助系統也在配備之列。酬載機能方面，Emira 在座椅後方提供 208 公升的置物空間，車尾引擎室後方尚有 151 公升的置物空間。
動力配置方面，Emira 提供源於 Mercedes-AMG 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，以及既有的 Toyota 3.5 升 V6 自然進氣汽油引擎共 2 款動力選項，最大馬力輸出介於 360~400bhp 之間，峰值扭力為 430Nm，渦輪引擎搭配的變速箱為 DCT 雙離合器式，自然進氣引擎則可選擇手排或自排，在車重最低為 1,405 公斤的情況下，原廠宣稱 0-100km/h 加速最快需 4.5 秒完成，極速達到 290km/h。
Emira 為 Lotus 加入 Geely 集團後的首款全新量產作品，也是睽違已久的全新車系，Lotus 將在明年 (2022) 春季以 First Edition 的方式先行供應 3.5 升 V6 動力，夏季則開始供應 2.0 升直列 4 缸動力。