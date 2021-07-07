延續後驅雙門轎跑　第二代 BMW 2 Series Coupé (G42) 亮相

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外觀方面，G42 2 Series Coupe 仍採用長車頭、短車尾的轎跑設定，細節上致敬經典的 02 車型，LED 頭燈可選配升級為 BMW Selective Beam 主動照明式樣，雙腎形水箱護罩支援主動進氣調節，氣壩、Air Curtain 導流孔都經過更優異的空體力學考量，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力。車側配置平整式門把手，足踏 17~19 吋鋁合金輪圈，車尾則採用與現行車款相似的設計，牌照位置依然保留在尾廂蓋上，但整體車尾造型變得更飽滿，高階車型也透過新式的 LED 尾燈組、雙邊圓形尾管與 M 款空力套件來強調運動氣息。尺碼部分，220i 及 220d 的車身長寬高分別是 4,537x1,838x1,390 (mm)，M240i xDrive 的車身長寬高分別是 4,548x1,838x1,404 (mm)，全車系軸距較前一代加長 51mm 來到 2,741mm。
內裝方面，G42 2 Series Coupe 採用慣有的駕駛化導向座艙，標準採用 BMW Live Cockpit 8.8 吋數位儀表板搭配 5.1 吋中控台螢幕，可選配為 BMW Live Cockpit Professiona 12.3 吋搭配 10.25 吋螢幕，作業系統均為 BMW Operating System 7，配備部分提供全彩抬頭顯示器、三區恆溫空調、座艙氣氛燈、harman/kardon 音響及電動天窗等，行李廂標準置物空間較前一代提昇 20 公升來到 390 公升，後座椅背支援 40:20:40 分離傾倒功能。
動力配置方面，G42 2 Series Coupe 初期提供 220d 柴油動力及 220i、M240i xDrive 兩款汽油動力，220d 採用符合 Euro 6d 排放規範的直列 4 缸渦輪增壓引擎搭配 48V 輕油電系統，可輸出 190hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.9 秒完成；220i 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓引擎，可輸出 184hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.5 秒完成；M240i xDrive 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓引擎，可輸出 374hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.3 秒完成，220i 及 220d 採用 8 速 Steptronic 手自排變速箱搭配後輪驅動，M240i xDrive 採用 8 速運動化 Steptronic 手自排變速箱搭配四輪驅動。
底盤方面，G42 2 Series Coupe 採用與 3 Series 及 4 Series 相同的 CLAR 模組化平台打造，而非 2 Series Gran Coupe 所採用的 FAAR 模組化平台，前懸吊為獨立麥花臣式 (雙接頭彈簧柱)，後懸吊採用獨立五連桿式，前輪傾角較前一代調向負 30 分，標準配備 Servotronic 伺服式電子轉向輔助，可選配 M Sport 可變式轉向系統，M240i xDrive 還具備 M Sport 懸吊、M Sport 運動化差速器、M 款煞車系統，還可選配主動式 M 電控阻尼懸吊系統。
2 Series Coupe 為接替 1 Series Coupe 的入門雙門轎跑作品，前一世代 (F22) 於 2013 年登場，經過約莫 8 年的發展迎來第二世代，延續後輪驅動的設定，滿足喜愛駕馭樂趣的消費者需求，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤引進國內的最新消息。