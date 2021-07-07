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品牌第四款新車　第四代 Ssangyong Korando 國內官網現蹤 !

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-07 15:55:40

Ssangyong 雙龍汽車國內總代理永嘉雙龍日前悄悄的在台灣官網上預告全新車款 Korando 即將到來，不過目前官方尚未透露更多消息。

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第四代 Korando 首次於 2019 年登場，外型上取自 2018 年推出的 e-SIV Concept，一改過去圓潤的樣貌，線條更為銳利、方正。車頭搭載 LED 大燈以及直立式 LED 日行燈設計，車側採用不規則狀的車身腰線，而車尾的尾燈為分離式設計，煞車燈內部更運用 C 形的 LED 導光條營造出現代科技的感受。車身尺碼部分長 4,552mm、寬 1,820mm、高 1,620mm，軸距為 2,675mm，比上一代更長、更寬以及更低。

內裝方面為全新數位化的 Blaze Cockpit 座艙設計概念，儀錶板採用 10.25 吋全液晶顯示，並擁有多種介面選擇，搭配中控台上的 9 吋 AVN 多媒體導航影音系統，減少車內的物理按鍵。行李廂標準容積為 ​551L，將後排座椅折疊後最大可提升至 1,248L。

來自於韓國的 Ssangyong 近年銷售表現不佳，使得品牌在 2020 年底向韓國政府申請破產，並在今年 6 月啟動企業振興自救計劃，期盼透過良好的勞資關係、改善財務結構、提升企業價值等方式來吸引投資者。而總代理永嘉雙龍也在去年 12 月第一時間就指出維持在台灣一切的正常運作，包括銷售服務、售後保固、零件供應、車主權益均不會受到影響。

有關於第四代 Ssangyong Korando 在國內的相關配備與價格總代理仍在規劃當中，據傳已有測試車進行上市前的前置作業，若有進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，替讀者帶來第一手的消息。

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