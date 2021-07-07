品牌第四款新車　第四代 Ssangyong Korando 國內官網現蹤 !

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第四代 Korando 首次於 2019 年登場，外型上取自 2018 年推出的 e-SIV Concept，一改過去圓潤的樣貌，線條更為銳利、方正。車頭搭載 LED 大燈以及直立式 LED 日行燈設計，車側採用不規則狀的車身腰線，而車尾的尾燈為分離式設計，煞車燈內部更運用 C 形的 LED 導光條營造出現代科技的感受。車身尺碼部分長 4,552mm、寬 1,820mm、高 1,620mm，軸距為 2,675mm，比上一代更長、更寬以及更低。
內裝方面為全新數位化的 Blaze Cockpit 座艙設計概念，儀錶板採用 10.25 吋全液晶顯示，並擁有多種介面選擇，搭配中控台上的 9 吋 AVN 多媒體導航影音系統，減少車內的物理按鍵。行李廂標準容積為 551L，將後排座椅折疊後最大可提升至 1,248L。
來自於韓國的 Ssangyong 近年銷售表現不佳，使得品牌在 2020 年底向韓國政府申請破產，並在今年 6 月啟動企業振興自救計劃，期盼透過良好的勞資關係、改善財務結構、提升企業價值等方式來吸引投資者。而總代理永嘉雙龍也在去年 12 月第一時間就指出維持在台灣一切的正常運作，包括銷售服務、售後保固、零件供應、車主權益均不會受到影響。
有關於第四代 Ssangyong Korando 在國內的相關配備與價格總代理仍在規劃當中，據傳已有測試車進行上市前的前置作業，若有進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，替讀者帶來第一手的消息。