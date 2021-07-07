最速義式小鋼炮　Abarth 695 Esseesse 限量登場

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Abarth 695 Esseesse 是以紀念 Carlo Abarth 在 1960 年代將所開發之改裝套件獲得原廠認同授權大量生產的創舉，1964 年 Abarth 工程師和設計師團隊將 Cinquino 調校為 695 Esseesse，並將排氣量提高到 690cc、最大馬力來到 38hp，搭配輕盈車身使它極速可以達到 87mph (140km/h)。配有專屬的特徵，包括引擎蓋上的大寫 SS 與儀表板上的 esseesse 字樣，讓其僅有 1,000 台的產量更具獨特性的存在。
此次新推出的 Abarth 695 Esseesse 在外觀上導入雙拱形鋁合金引擎蓋，相較鋼製引擎蓋重量輕了 25%，與 Abarth 595 Competizione 相比，新型鋁合金引擎蓋與 Akrapovič 排氣系統讓整體重量減輕了 10 公斤。在車尾，安置了一組全新的擾流尾翼，其可在 0 到 60° 之間調節，在時速 124mph (200km/h) 之下將主動全開，結合 Spoiler ad Assetto Variabile 技術可提供 42 公斤的下壓力，進而提高穩定性和靈敏性，成為 Abarth 旗下最速的車款。
外觀設計方面分別在前後擾流板、外後視鏡蓋和車門上都有專屬的白色設計元素，白色 17 吋鋁圈搭配紅色中心蓋，並配備紅色 Brembo 剎車卡鉗以及 695 專屬標章、695 Eesseesse。
座艙方面，專屬 Sabelt 座椅在頭枕上繡有"695"字樣，同時兩種車身顏色都與座椅上的縫線相配，包括紅色安全帶和白色座椅後殼。儀錶板上使用 Alcantara 材質鋪陳，右側則貼有雷射切割的"695 Esseesse"，同時排擋桿、方向盤飾條都使用碳纖維材質點綴。配備部分提供 7 吋多媒體 Uconnect 導航系統，支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結與 DAB 數位收音機功能。
動力部分，695 Esseesse 採用 1.4 T-jet 渦輪增壓引擎，搭配 6 速手排變速箱，在 3,000 rpm 時可發揮 180hp 最大馬力和 250Nm 峰值扭力，最高時速為 200km/h，於 6.7 秒內可從零加速到 100km/h。底盤部分則選用 Koni FSD 減震筒與前四活塞紅色 Brembo 剎車卡鉗，搭配雙出鈦合金 Akrapovič 排氣系統讓 695 Esseesse 裡裡外外都充滿了濃厚的義式競技風格。