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品牌第二款插電式油電車型　Bentley Flying Spur Hybrid 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-07 16:55:41



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Bentley 日前推出 Flying Spur Hybrid，成為該廠繼今年 1 月發表 Bentayga Hybrid 後的第二款插電式油電複合動力產品。

外觀方面，Flying Spur Hybrid 與純燃油車型最顯著的差異在於前葉子板增加 Hybrid 字樣、雙邊雙出排氣尾管及左後葉子板充電蓋，車色共有 7 款標準配置，也可透過 Mulliner 客製化部門挑選超過 60 種配色，足踏 20~22 吋鋁合金輪圈，車主還可選配 Blackline 套件來換上發光式電動升降 Flying B 水箱罩上方立標。

內裝方面，Flying Spur Hybrid 提供 10 種額外色調及 2 種雙色座艙選項，純燃油車型的怠速熄火開關被 E Mode 駕駛模式切換按鈕取代，車主還可透過 My Bentley 車聯網服務使用 My Battery Charge (電池充電管理)、My Car Statistics (車輛統計資料) 及 My Cabin Comfort (座艙舒適) 等遠端控制機能。

動力配置方面，Flying Spur 採用 2.9 升 V6 渦輪增壓汽油引擎，搭配裝設於引擎與傳動系統之間的電動馬達，以及 14.1kWh 容量的鋰電池模組來構成插電式油電動複合動力系統，可輸出較 Bentayga Hybrid 高出 95bhp 的 536bhp 最大綜效馬力及 750Nm 最大綜效扭力，最高綜效續航里程超過 700 公里，滿電狀態的最高純電行駛里程達到 40 公里以上。

性能表現方面，原廠宣稱 Flying Spur Hybrid 需時 4.1 秒可完成 0-60km/h 加速，僅略慢於 Flying Spur V8 的 4.0 秒，其極速達到 284.854km/h。Flying Spur Hybrid 提供 EV Drive、Hybrid Mode 及 Hold Mode 共 3 種 E Mode 駕駛模式供切換，駕駛可自由選擇純電行駛、一般油電混合行駛或保留電量行駛，充滿電需時 2.5 小時。

Bentley 藉由 Beyond100 品牌策略持續轉型，計畫 2026 年起僅販售插電式油電混合動力或純電動力，並在 2030 年完全轉型為純電動車品牌，也設下同年達成碳中和的願景。Flying Spur Hybrid 將在今年稍晚開始接單，生產地點維持在英國 Crewe，預計今年底前可開始交車。

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