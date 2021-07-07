內幕／盼公投拉抬黨魁選戰　江啟臣要地方政府表態不延期

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由江啟臣領銜提出的反萊豬公投、國民黨立委林為洲領銜提出的公投綁大選公投，以及珍愛藻礁、重啟核四等4項公投因疫情影響，原訂8月28日投票延後至12月18日投票。
知情人士指出，中選會在做出延後公投的前一週有徵詢地方政府的意見，江啟臣因希望維持原訂時間投票，不但親自致電給部分藍營執政縣市，或透過黨秘書長李乾龍轉達，盼地方政府回應中選會「傾向維持原定時間舉行公投」，讓不少地方政府聽了三條線。
地方人士抱怨，大家現在都忙著防疫，沒有人手處理選務，還要舉辦講習、優先打疫苗等等，還有非常多的配套措施要做；更何況當然要遵照中選會跟指揮中心對疫情的判斷，不然到時候出事被推坑怎麼辦？
而江啟臣此舉也讓黨內人士看出江啟臣為拚連任的企圖心，中選會決議延後4項公投意外打亂江陣營佈局。
黨內人士指出，江陣營一心一意就是希望藉由推動公投，拉抬連任聲勢和氣勢，黨中央甚至為此成立了公投任務推動小組，打算在全國辦百場宣講，炒熱議題、激發投票率。
該人士說，但中選會延後公投時間到年底，黨主席選舉最晚可能落在10月，等於是公投跟黨主席選戰將正式脫鉤，江啟臣也無法期待公投能對黨主席選戰發揮多大的加乘效果。
黨內人士認為，最後黨主席選戰還是會回到檢視江啟臣就任一年的各項政績，但當然，待黨主席選戰結束後，全黨仍會一起拚公投。