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內幕／盼公投拉抬黨魁選戰　江啟臣要地方政府表態不延期

▲中選會決議4項公投延到12月18日投票。中選會做此決定前，曾徵詢各地方政府意見，據了解，國民黨主席江啟臣希望藍營執政縣市回函中央：「維持原訂時間舉行公投」。（圖／國民黨提供）
▲中選會決議4項公投延到12月18日投票。中選會做此決定前，曾徵詢各地方政府意見，據了解，國民黨主席江啟臣希望藍營執政縣市回函中央：「維持原訂時間舉行公投」。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-07 17:22:13｜2021-07-07 17:54:58

因應新冠肺炎疫情，中選會決議4項公投延到12月18日投票。中選會做此決定前，曾徵詢各地方政府意見，據了解，國民黨主席江啟臣希望藍營執政縣市回函中央：「維持原訂時間舉行公投」，讓不少地方政府十分傻眼。地方人士認為，若不小心成為防疫破口，沒人擔得起這個責任，最後仍回函表示，遵照中選會和疫情指揮中心對疫情的判斷。

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不過，國民黨務人士指出，黨中央當時給予地方的建議是，公民投票屬「全國性事物」，疫情也是「全國性連動」，828全國公投日是否在完備防疫條件下繼續辦理，或延後舉辦，應由「中選會」與「疫情指揮中心」通盤考量，做出最後的政策決定，等於是把球丟回給中央做決定，不具名地方人士的抱怨與事實有出入。

由江啟臣領銜提出的反萊豬公投、國民黨立委林為洲領銜提出的公投綁大選公投，以及珍愛藻礁、重啟核四等4項公投因疫情影響，原訂8月28日投票延後至12月18日投票。

知情人士指出，中選會在做出延後公投的前一週有徵詢地方政府的意見，江啟臣因希望維持原訂時間投票，不但親自致電給部分藍營執政縣市，或透過黨秘書長李乾龍轉達，盼地方政府回應中選會「傾向維持原定時間舉行公投」，讓不少地方政府聽了三條線。

地方人士抱怨，大家現在都忙著防疫，沒有人手處理選務，還要舉辦講習、優先打疫苗等等，還有非常多的配套措施要做；更何況當然要遵照中選會跟指揮中心對疫情的判斷，不然到時候出事被推坑怎麼辦？

而江啟臣此舉也讓黨內人士看出江啟臣為拚連任的企圖心，中選會決議延後4項公投意外打亂江陣營佈局。

黨內人士指出，江陣營一心一意就是希望藉由推動公投，拉抬連任聲勢和氣勢，黨中央甚至為此成立了公投任務推動小組，打算在全國辦百場宣講，炒熱議題、激發投票率。

該人士說，但中選會延後公投時間到年底，黨主席選舉最晚可能落在10月，等於是公投跟黨主席選戰將正式脫鉤，江啟臣也無法期待公投能對黨主席選戰發揮多大的加乘效果。

黨內人士認為，最後黨主席選戰還是會回到檢視江啟臣就任一年的各項政績，但當然，待黨主席選戰結束後，全黨仍會一起拚公投。

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