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實用性大增的性能鋼砲　全新一代 Volkswagen Golf R Variant 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-07 17:55:40

Volkswagen 日前正式公開全新一代 Golf R Variant，其同樣配置 EA888 2.0 TSI 渦輪增壓引擎搭配全新的 4MOTION 四驅系統，最大輸出達到 320ps / 420Nm，並額外提供 Special 和 Drift 兩種駕馭模式，同時相較於五門掀背版本軸距加長了 66mm，因此擁有更靈活運用的車室空間。官方宣布將在 7/8 於德國等歐洲市場推出，起價為 51,585 歐元起 (約新台幣 170.7 萬)。

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全新一代 Golf R Variant 與 Golf R 相同採用專屬的前保險桿設計，特大的氣壩採用橫柵式調設計，與 GTI 網格狀有所不同，車側 Y 字形五輻 19 吋輪圈搭配藍色剎車卡鉗彰顯了該車的特殊身分。而車尾也提供大型尾翼、雙邊四出尾管、空氣分流器設計營造出性能鋼砲的韻味。

底盤部分則配置降低 20mm 車身高度的避震器，以及擁有 DCC 主動懸吊控制系統與 XDS 電子差速器，讓扭力更有效的傳遞於輪上。駕駛模式除了提供舒適、運動、個性化等標準選項之外，亦有 Special 模式與 Drift 模式。

內裝部分細節之處透過藍色元素來點綴，包含藍色車縫線、藍色飾板以及方向盤上的藍色 R 字樣，且前排座椅也換上包覆性更強大的賽車座椅，兼具視覺張力突顯車系的性能地位。相對於五門掀背版本，旅行版本軸距增加 66mm，因此最大腿部空間從 903mm 提升至 941mm。新車的行李廂容積為 611 公升，若將第二排座椅向下折疊，則最大可增加至 1,642 公升。另外 Golf R Variant 則首次提供選配拖車球座聯軸器，最大拖曳重量為 1.9 噸。

動力方面 Golf R 配置的 EA888 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，輸出表現是歷來最為強悍的版本，包括應用於渦輪增壓系統的水冷散熱廢氣系統，以及含雙凸輪軸校正的可變氣門正時系統等技術，輔以具備 Vehicle Dynamics Manager 車輛動態管理技術的新版 4MOTION 四輪驅動系統，最大馬力達到 320ps、峰值扭力為 420Nm，變速箱搭配 R 專屬調校 7 速 DSG 雙離合器變速箱，0-100km/h 僅需要 4.9 秒，極速限制在 250km/h，選配 R Performance 套件則可提升至 270km/h。

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2021-07-06-2021-07-09

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2021-07-04-2021-07-07
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