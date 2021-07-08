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最大續航力 400 公里　Mercedes-Benz eActors 純電重卡登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-08 10:55:40

Mercedes-Benz 日前正式發表全新純電重型卡車 eActros，其裝配 420 kWh 電池組，最大續航力擁有 400 公里的表現，預定今年秋季開始德國 Wörth 工廠量產。

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Mercedes-Benz 在 2016 IAA 漢諾威商用車展上公布都會地區重型配送運輸電動概念卡車後，並於 2018 年與多家廠商配合於分別在德國及瑞士進行了 eActros 電動卡車的道路實測以收取純電卡車實際應用的相關資訊。

eActros 搭載了兩具電動馬達，每顆電動馬達擁有 170hp、485Nm 的最大輸出表現，而車上兩組鋰離子電池，每顆電池容量約為 105 kWh，最大儲存容量可達到 420kWh，每次充滿電的最大行駛距離約為 400 公里。

另外，eActros 在行駛中能夠運用煞車產生電池回充，減少踩踏煞車踏板的動作(當減速幅度不大時，僅需將馬達轉換成發電機運作，此時只需要控制發電能量的大小就可以調配煞車效果 )，減輕駕駛疲勞。而官方的資料還提到，車內空調和貨櫃冷卻系統是以全電動作動的形式，在不同的氣候環境下也能正常作動。

充電方面，eActros 最高支援 160 kW，使用標準 400A 直流充電站時，三個電池組至少需要 1 個多小時的時間才能從 20% 充電到 80%。安全科技方面，eActros 與採用傳統柴油車型相同，提供 MirrorCam、Sideguard Assist S1R 或具有行人偵測功能的第五代主動煞車輔助系統 (ABA) ，以及與電動車及其高壓系統相關的配備。

2021 年秋季開始，eActros 量產車型將在 Mercedes-Benz 的 Wörth am Rhein 卡車裝配廠生產。上市初期將在德國、奧地利、瑞士、意大利、西班牙、法國、荷蘭、比利時、英國、丹麥、挪威和瑞典等國家上市。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
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2021-07-08-2021-07-11

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2021-07-06-2021-07-09
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