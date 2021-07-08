末代 V12 自然進氣蠻牛　Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 限量 600

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外觀方面，Aventador LP 780-4 Ultimae 在車頭配置面積加大的進氣口，支援主動式三段空力調節，足踏前 255/30ZR20 後 355/25ZR21 的 Pirelli P Zero Corsa 輪胎搭配 Silver Dianthus 鍛造式鋁合金輪圈，車尾配置源於 Aventador SVJ 的賽道式樣輕量化空力保險桿。車色部分，Aventador LP 780-4 Ultimae Coupe 標準採用 Grigio Acheso 灰色/Grigio Teca 金色搭配 Rosso Mimir 紅色細節，Roadster 則採用 Blu Tawaret/Blu Nethuns 藍色搭配亮黑車頂，另外也提供 18 款車色，及來自 Lamborghini Ad Personam 客製化部門的超過 300 種色彩選擇。
內裝方面，Aventador LP 780-4 Ultimae 採用黑色真皮及 Alcantara 搭配，也運用大量的 Y 元素來營造戰鬥感，並在 A 柱旁的儀錶台加入限量編號，也配備液晶儀錶板、Apple CarPlay 手機連接及賽道操駕監測系統。
動力配置方面，Aventador LP 780-4 Ultimae 採用後縱置 6.5 升 V12 自然進氣汽油引擎，於 8,500rpm 時可輸出 780hp 最大馬力，於 6,750rpm 時可輸出 720Nm 峰值扭力，搭配 7 速 ISR 自手排變速箱及四輪驅動系統之下，原廠宣稱 Coupe 車型 0-100km/h 加速需時 2.8 秒完成，Roadster 則為 2.9 秒，Coupe 車型 0-200km/h 加速需 8.7 秒，Roadster 則為 8.8 秒，極速均為 355km/h。
車體與底盤方面，Aventador LP 780-4 Ultimae 採用碳纖維單體式座艙搭配鋁合金車架，Coupe 車重 1,550 公斤，Roadster 則為 1,600 公斤，前後懸吊均為推桿式雙 A 臂設計，制動方面採用前六後四活塞碳陶瓷煞車系統，Coupe 車型自 100km/h 煞停需 30 公尺，Roadster 則需 31 公尺，另外也搭載 Lamborghini Dynamic Steering (LDS) 動態轉向系統及 Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA) 車身動態整合系統，駕駛可自由切換 STRADA、SPORT、CORSA 及 EGO 模式行駛。
Lamborghini 在今年 5 月發表 “Direzione Cor Tauri” (向公牛之心前進) 品牌計畫，宣布會在 2024 年前展開油電化，2025~2030 年推出 4 款純電動新車，而 V12 自然進氣引擎車型則隨著 Aventador LP 780-4 Ultimae 的到來宣告邁入尾聲，未來只能成為收藏與回憶了。