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全新 B-Segment 跨界休旅　歐規 Toyota Yaris Cross 正式於法國開始量產

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-08 12:55:40

Toyota 近日於法國製造分公司 (Toyota Motor Manufacturing France, TMMF) 開始量產全新 B-Segment 跨界休旅車 Yaris Cross，將在今年 8 月於歐洲上市。

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TMMF 目前為第四代歐規 Yaris 的製造地點， Toyota 投資 4 億歐元來升級廠區，員工人數也達到近 5,000 人，以對應 Yaris Cross 加入後的混線生產作業，年產能達到 30 萬輛。Yaris Cross 為第二款採用 TNGA-B 底盤打造的車型，也是 Toyota 在歐洲製造的第八款 TNGA 模組化平台車款，有助於達成規模經濟，並協助 Toyota 達成 2025 年歐洲年銷 150 萬輛的目標。

Toyota 今年針對歐洲市場提出新的布局，將在甫收購的捷克 TMMCZ 工廠製造第四代歐規 Yaris 以滿足逐漸提昇的市場需求，另外會在波蘭 TMMP 工廠生產油電複合動力車款所需的電動馬達及傳動零件，以供應採用 1.5 升 TNGA 引擎構成 Hybrid 系統的 Yaris 及 Yaris Cross 使用。

目前 Toyota 在歐洲擁有多個工廠來製造歐規新車，法國負責製造 Yaris 及 Yaris Cross，土耳其負責製造 C-HR 及 Corolla Sedan 房車，英國負責製造 Corolla Hatchback 掀背車及 Corolla Touring Sports 旅行車，俄羅斯則生產 Camry 及 RAV4。Toyota 規劃在 2025 年時所販售的新車中，有 90% 為電動化車型。

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