新台幣 436 萬元起　BMW 7 Series Diamond Edition 正式在台上市

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本次推出的 7 Series Diamond Edition 在原有的架構上進行配備升級，730i 及 730d 升級 M 款空力套件、19 吋 M 款專屬雙輻式輪圈、BMW Individual Alcantara 麂皮車內頂篷、Pure Excellence 內裝套件 (含車頂把手、後座置杯架、後座安全帶出口)及 Fineline 高光澤木紋飾板；740Li 升級智慧雷射頭燈 (含 Glare-free 光型變化功能)，B&W 鑽石級高傳真音響系統及 20 吋 W 輻式輪圈，750Li 則在 740Li 的基礎上將輪圈升級為 20 吋 BMW Individual V 輻式。
動力配置方面，730i 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 265hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力；730d 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 48V 輕油電系統，可輸出 286hp (48V +11hp) 最大馬力及 650Nm 峰值扭力；740Li 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 333hp 最大馬力及 450Nm 峰值扭力；750Li 則採用 4.4 升 V8 渦輪增壓汽油引擎，可輸出 530hp 最大馬力及 750Nm 峰值扭力，全車系搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，除 750Li 採用 xDrive 四輪驅動系統外，其餘 3 款車型均為後輪驅動。
現行代號 G12/G12 的 7 Series 屬於 2019 年 1 月時在上海發表的小改款車型，國內總代理汎德選在同年 7 月 1 日正式導入國內，歷經約莫 2 年的發展推出 Diamond Edition 車型，將配備進一步提昇，可望強化其吸引力，迎戰甫於今年 3 月 5 日上市的全新 W223 世代 Mercedes-Benz S-Class。