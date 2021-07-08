全民作戰together！成就居家安心吃的幕後英雄

窗外風嘶雨嘯的颱風天、夜深人靜的備考時刻、小時候肚子餓時媽媽隨手就能立刻變出的美味……這些台灣人共同擁有的生命片段，幾乎都少不了記憶中一碗熱騰騰的「統一麵」帶來的溫暖滿足。而在此非常時期，生產線上每一位不分晝夜大量趕工的同仁，更是讓台灣人能在家安心吃、減少外出接觸風險的無名英雄。





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肉燥、鮮蝦、肉骨茶、蔥燒牛肉……聽到名字，是否就讓你聯想起掀起碗蓋後撲面而來的蒸騰美味香氣？從1971年第一款以台南傳統美食為發想的「統一肉燥麵」上市以來，獨特肉燥風味就席捲了大街小巷，成為台灣人共同的記憶；50年歲月走過，始終陪伴我們走過人生不同階段的「統一麵」發展出不同口味，始終不變的，是50年來對於食安的高度堅持，還有那股在需要的時刻隨時都在的陪伴療癒。





▲肉燥、鮮蝦、肉骨茶、蔥燒牛肉……聽到名字，是否就讓你聯想起掀起碗蓋後撲面而來的蒸騰美味香氣？（圖／資料照片）

民眾為了超前部署、防範未然，各大賣場出現「搶貨」潮，方便存放、即時享用的「統一麵」更成為搶手貨，所有員工日以繼夜全力趕貨，犧牲假日與家人相伴的時光，加班投入生產，只為了及時供應到貨架上，讓民眾在吃的方面多一分安心，畢竟少一次與外食的接觸，就能少一分接觸的風險。





▲居家備餐「神隊友」 不用出門就能輕鬆享用安心美味。（圖／資料照片）

居家備餐「神隊友」 不用出門就能輕鬆享用安心美味

居家期間，叫外送怕接觸，沒看到料理過程也擔心不衛生，自己煮雖然最安心，但又費時費力，此時兩三下就能搞定的「統一麵」就成為輕鬆享受美味的最佳幫手。但是常吃泡麵會不會不健康？畢竟，許多愛吃泡麵的人小時候應該都聽過長輩開玩笑地恐嚇「吃太多會變木乃伊」。





其實，泡麵耐存放的特性，並非添加防腐劑才能達到，只要透過嚴格的製程管理，控制製程溫度、麵條含水量、衛生品質等條件就能讓麵條更耐久放；也因為對食安的高度重視，堅持不添加防腐劑、食安製程經過層層把關的「統一麵」，才有資格成為居家料理的最佳幫手！搭配濃濃的肉燥飄香，輕鬆打個蛋、加點青菜就是神級美味，再依個人口味和營養需求調整醬料包比例，搭配不同食材，就是營養均衡的一餐，不管是料理新手、租屋族、平常不下廚的外食族，不用大廚設備，簡單燒一鍋熱水就能快速享受美味。





▲居家美味滿分的「統一麵」料理 吃不膩的好味食譜全搞定。（圖／資料照片）

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為了幫助大家可以在家輕鬆料理，「統一麵」在IG、YT頻道上也發布了一系列「統一麵」料理食譜，居家期間跟著做，用簡單的泡麵就能快速方便地搞定好吃、多樣、又營養均衡的美味料理，連異國風味都能輕鬆回味。這邊就精選三道簡單又有創意的「統一麵」料理，在這非常時期，讓我們好好地待在家，吃著熟悉的麵條，回味與自己、與家人相處的溫馨時光吧。





乾麵吃法：肉燥香炒泡麵





▲肉燥香炒泡麵。（圖／資料照片）

食材：統一肉燥風味麵(1包)、香菇(10朵)、紅蘿蔔 (30g)、里肌肉片(2片)、高麗菜 (50g)、青蔥 (1根)、開水/高湯(200克)





步驟：

1. 鍋內加入肉燥油包將肉絲炒至變色，加入香菇、紅蘿蔔、高麗菜炒香。

2. 加入開水或高湯200克，放入統一麵。

3. 蓋上鍋蓋悶燒1分鐘。

4. 開蓋後，翻炒統一麵並再悶1分鐘，可酌量加入調味粉包。

5. 最後可再酌量加入肉燥醬，拌炒10秒即可起鍋。





湯麵吃法：韓式蔥牛鍋燒麵





▲韓式蔥牛鍋燒麵。（圖／資料照片）

食材：統一蔥燒牛肉風味麵(1包)、蛋(1顆)、牛肉片(酌量)、泡菜(酌量)、豆腐(酌量)、鴻喜菇(酌量)、蔥花(酌量)





步驟：

1. 滾水倒入調味油包、調味粉包及泡菜(含汁)。

2. 加入鴻喜菇、豆腐、牛肉片略煮一會。

3. 放進麵體煮熟後，打一顆蛋。

4. 最後撒上蔥花，熱呼呼的超美味！





再來點創意小巧思：泡麵三明治





▲泡麵三明治

食材：統一蔥燒牛肉風味麵(1包) 、吐司(2片)、洋蔥(1/4顆)、蛋(2顆) 、美乃滋(適量)、小黃瓜(適量)





步驟：

1. 油鍋將洋蔥炒軟後倒入燙熟的麵拌炒

2. 加入蔥燒牛肉醬包、調味粉拌炒均勻

3. 吐司塗上美乃滋，夾入小黃瓜及蔥牛麵

4. 垂涎三尺的泡麵三明治～出爐！



