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韓式豪華獵旅　Genesis G70 Shooting Brake 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-08 17:55:40



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Genesis 今日 7/8 選在 Goodwood Festival of Speed 正式發表 G70 Shooting Brake，成為該廠進軍歐洲市場的第五款作品。

外觀方面，G70 Shooting Brake 採用類雙門轎跑的車頂線條設計，擁有相當流線動感的造型，同時增加後方的行李廂空間，使得實用機能表現更上層樓。外型上，在車頭部分採用 Genesis 品牌家族特徵的六角盾形 Crest Grille 水箱罩設計以及四條上下水平線的 LED 頭燈，而尾燈也與頭燈相呼應，同樣採用水平線條薄型 LED 設計，並延伸到尾門上，創造出獨特的視覺感受。

內裝方面，G70 Shooting Brake 維持 G70 房車既有的鋪陳設計，配備 3D 數位儀錶板、10.25 吋多媒體螢幕、線傳式排檔桿及手機無線充電板等，其行李廂空間標準置物空間較 G70 房車增大 40% 來到 330 公升，後座椅背可以進行 40:20:40 分離傾倒。

動力配置方面，G70 Shooting Brake 初期提供 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎與 2.2 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，汽油引擎可輸出 251bhp 最大馬力及 353Nm 峰值扭力，柴油引擎可輸出 199bhp 最大馬力及 440Nm 峰值扭力，全車系採用 8 速手自排變速箱搭配後輪驅動。至於 G70 房車所提供 3.3 升 V6 渦輪增壓汽油引擎則尚未提供 G70 Shooting Brake 選用。

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