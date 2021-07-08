▲ WeMo Scooter 再創新 !「 WeMo 美食自取」全新服務登場

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WeMo Scooter 針對 1,200 位以上會員交通行為調查發現，疫情升級期間，超過 94%用戶曾有必要性外出行為，除了上下班通勤以外，83%用戶曾因 「民生用品採買外出」，交通移動傾向「以點對點移動為主」，希望可直達目的地並減少中間停留的機會；疫情亦改變了既有的消費習慣，近 6 成用戶表示增加直接使用交通工具去購買或外帶自取的頻率。數據顯示，外帶自取移動性的明顯需求大增，其中更以能直達店點的安心移動方式，最受交通市場青睞。
先點餐再騎車 一站式創新服務
觀察用戶交通行為與市場趨勢，WeMo Scooter 建立 WeMo Life 新型態營運模式 -「WeMo 美食自取」服務。7月中，打開 WeMo Scooter App，點選「 WeMo 自取」，可直接在美食地圖上選擇喜歡的店家，進行線上先點餐，再騎車前往店家自取服務。WeMo Scooter 打造一站式智慧創新模式，在疫情升級期間，有利想安心快速完成外帶自取，回家享美食的外帶一族。
「WeMo 美食自取」未來將針對各項移動數據與用戶生活型態，智慧推薦店家資訊，用戶以智慧出行作為美食嚮導媒介，打開 APP 點餐並直接前往消費，進而為店家帶來精準商機。在數位經濟浪潮下， WeMo Scooter 打造「移動＋消費」模式，與策略夥伴掌握消費先機，「 WeMo 美食自取」新服務將成為餐飲界訂單成交利器。
快一點、CAFFÈCOIN共組交通美食聯盟
「 WeMo 美食自取」服務，第一階段結合智慧餐飲零售品牌快一點與CAFFÈCOIN職人咖啡通行，整合旗下各類型餐廳與咖啡店，陸續推出美食地圖。網羅大台北地區與高雄地區餐飲美食，透過 WeMo Scooter App 一站完成點餐再騎車前往自取，美食外帶將便利又省時。
「 WeMo 美食自取」首波試營運率先與快一點旗下近百家知名店家合作。大台北地區包含知名連鎖美食胖老爹、Miss Energy 能量小姐、文青品牌湛盧咖啡、真芳、知名火鍋撈王鍋物料理，雞窩餐廳、Dicos 德克士脆皮炸雞、甚至大直英迪格酒店旗下餐廳T.R Bar&Kitchen。
高雄地區則以高雄新購物商場「義享時尚廣場」為主，包含頂級日式和食集錦「旭集」、「開飯川食堂」川味料理、「饗泰多」泰式料理餐廳及日本天丼名店「金子半之助」等，集結名店餐廳到地方美食超過30家餐飲夥伴。
WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「 在消費快速改變的時代，WeMo Scooter 持續思考如何在共享機車的服務基礎上，將交通大數據與產品科技優勢延伸更多元的服務。全新 WeMo Life 新型態的商業模式，期望透過 WeMo Scooter 共享交通深入大街小巷特性，提升消費點線面，用交通帶動人流，也希望更多餐飲平台或店家加入美食外帶計畫行列，活絡在地社區生活圈。」
「 WeMo 美食自取」將整合連鎖餐飲、連鎖零售店家、街邊美食等商戶，期許攜手更多的合作夥伴共創交通生活圈，新型態服務預計今年底將與數千家店家合作。
「WeMo 美食自取」服務 APP一站預定 騎車美食帶著走
「ＷeMo Scooter 美食自取」介紹：https://www.wemoscooter.com/wemo-pickup
ＷeMo Scooter X 策略合作夥伴：
- 線上點餐平台｜ 快一點
- 職人咖啡寄杯神器｜ CAFFÈCOIN 職人咖啡通行
全新「ＷeMo美食自取」服務特點介紹
特點
內容
「移動＋消費」
24H美食地圖
|攜手多家知名餐飲美食界策略合作夥伴，整合各類型餐廳與咖啡零售店，今年將達數千家合作店家。
先點餐 再騎車
創新一站式服務
|只要使用一個 WeMo Scooter APP ，先線上點餐訂好美食餐飲，再直接騎車前往取餐，創新一站式便利又省時。
精準大數據
享受精選美食
|利用車聯網大數據應用，依路線與情境引導推薦用戶店家資訊，精準享受各式美食。
資料來源：ＷeMo Scooter