▲ 導航與通訊功能再進階！全新保時捷通訊管理系統今年夏天見

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新增支援 Android Auto 應用
第六代保時捷通訊管理系統（PCM）本次升級首度新增支援 Android Auto 應用程式。除了 Apple iPhones 用戶，如今 Google Android 系統的手機用戶也可在保時捷各車款上使用其智慧型手機。只要連接手機於 USB 插槽，在不影響車輛行駛安全之下，第六代保時捷通訊管理系統（PCM）可讓保時捷車款輕鬆使用智慧型手機各應用程式功能。
保時捷與 Apple Music、 Apple Podcasts 無縫整合
所有訂閱Apple Music的保時捷車主皆可使用保時捷提供之前三年免費車內網路連結，於愛車上享受超過 7 千 5 百萬首歌曲、數千個可編輯的音樂播放清單，還可透過 Apple Music 1、Apple Music Hits、Apple Music Country 全球廣播數位聯播平台，分享來自全球音樂專家及廣播主持人的每日歌單精選。不僅如此，保時捷車主也可免費收聽/收看數百萬個Apple Podcasts節目，在駕駛旅途中透過全球最大平台持續獲得最新資訊、享受娛樂，甚至找尋靈感。保時捷車主可以藉保時捷互聯系統（Porsche Connect）或連上網路以 My Porsche 登入其 Apple ID。
保時捷導航與資訊娛樂部門經理 Martin Bayer 表示：「我們成功整合了傳統廣播與現代數位串流的聆聽體驗，不僅提供豐富的聽覺內容，更將 Apple Music 與 Apple Podcast 深度整合在第六代保時捷通訊管理系統（PCM）中，提供內建 Apple Msic 服務，駕駛可把在廣播電台收聽到的歌曲收藏至其 Apple Music 資料庫，無論何時在電台聽到喜愛歌手的音樂，亦可直接切換至Apple Music享受更多來自這位歌手的音樂饗宴。」
第六代保時捷通訊管理系統（PCM）支援無線 Apple CarPlay，毋需連接線，車主即可連結其 iPhone 上的功能至車內音響與娛樂系統。無論撥打接聽電話、語音訊息、聆聽音樂或廣播，皆可透過輕按觸控式螢幕，呼叫Siri盡情運用；操作簡便，即使行進間，也不影響駕駛專注度。全新第六代保時捷通訊管理系統（PCM）也整合 Android Auto 應用，提供 Google Android 手機用戶於保時捷車上輕鬆使用各項資訊及娛樂服務。
更加強大的導航系統
搭載全新軟體與硬體結構的第六代保時捷通訊管理系統（PCM），納入即時交通狀況，加速道路導航運算，更加淺簡易讀的地圖設計亦使系統運算更加敏捷，進而提高提供資訊給駕駛的效率。透過不同顏色標示即時路況，螢幕上顯示的不僅是路線資訊，保時捷導航系統更清楚提供包含交通擁擠程度、目的地等相關資訊，甚至連巷弄間的路況都能仔細呈現。
創造人與通訊設備之間更多交流
第六代保時捷通訊管理系統（PCM）也首度加入純電跑車 Taycan 於引擎啟動時的各項數位化功能。互動式的保時捷車主手冊 Good to know 與這套全新系統整合，結合智慧型手機的行事曆，透過保時捷互聯系統（Porsche Connect）連結並顯示於系統觸控式螢幕上。若以藍芽裝置串連車與手機，保時捷駕駛可直接自行事曆上點選加入電話會議。所有軟體皆可透過無線傳輸更新。
訂製專屬的行車配樂
未來，Porsche Digital 所開發的 Soundtrack My Life 應用程式將編著專屬的音樂，陪伴您每趟駕駛旅程。目前這套應用程式仍處於測試階段，將隨保時捷車款搭載 Adaptive Sound 功能同時發表，成為全球第一個將 Adapative Sound 技術應用在汽車上的首例。這絕不是單純建立各式音樂播放清單，而是依據駕駛動態，即時編寫適時適地的音樂並播放聆聽，這項技術獨特之處在於能即時根據駕駛風格，在廣大的編曲資料庫中譜出樂章，例如：輕快駕駛在鄉間小路上的行車配樂就與平穩的通勤旅程完全不同，若選擇電玩相關的背景音樂，配樂與聲道亦將隨之自動調節。在不久的將來，訂製行車配樂即將成真，不僅如此，只要與智慧型手機連結，即使人在車外，亦能享受這專屬的編曲配樂。