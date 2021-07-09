Subaru 在全球累計售出 2,000 萬輛四輪驅動新車

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Subaru 自 1972 年 9 月推出日本第一款大量生產的四輪驅動乘用車 Leone 4WD Estate Van，早期提供的四輪驅動系統屬於 On-Demand 形式，駕駛可在行進間切換前輪驅動或四輪驅動，後續則發展出 Full-Time 4WD 全時四輪驅動，以及縱置水平對臥搭配 Symmetrical AWD 對稱式全時四輪驅動，成為品牌重要的技術核心之一。
隨著電動化時代的到來，Subaru 也將四輪驅動與 e-BOXER 油電複合動力結合，推出 Forester、Impreza 及 XV 車系的 e-BOXER 版本，另外也推出 Crosstrek (XV) 的插電式油電複合動力，明年 (2022) 更將推出首款純電動 SUV 產品 Solterra，進一步使四輪驅動科技演變至電動化時代中。
目前 Subaru 所販售的新車中，除了日本市場的輕自動車 Justy 尚提供前輪驅動選項，及 Toyota 86 雙生的 BRZ 採後輪驅動之外，均擁有 Symmetrical AWD 對稱式全時四輪驅動，除了可提供循跡性、抓地力之外，部分車型也透過搭載 X-Mode 來增強越野能力。