預計第三季上市　全新改款 SsangYong Rexton 街頭捕獲

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永嘉雙龍汽車已經在官方網站上公布 Rexton 即將登場的資訊。SsangYong Rexton 車系最早於 2001 年登場，為品牌旗艦休旅車款。接著於 2017 年推出第二代大改款車型，並在 2020 年底推出小改款車型。全新小改款 Rexton 原廠工程師針對外觀重新設計，車頭換上全新的造型設計，換上更犀利的 LED 頭燈組，內部導入 C 形 LED 日行燈，並加大水箱護罩面積強化行人防護表現。車尾方面則將導入水平式 T 形 LED 導光條，同時將後保桿重新塑造，提供更新穎的視覺感受。
此次捕獲到的小改款 Rexton 與原廠公布的官方照片如出一轍，換上最新式的頭燈與保桿造型。座艙部分則針對配備與便利性提升，中控台新增 12.3 吋全數位儀表板，第二排座椅椅背調整機能最大角度提高至 139 度。根據韓國原廠官方的說明，這將是品牌 SUV 當中，後座擁有最大角度的車款，提高第二排乘客長途旅行的舒適性。
水平式 T 形 LED 導光條以及重新塑造後保桿，提供更新穎的視覺感受。安全表現上則導入全新的“智能主動式巡航控制系統(IACC)，且有 Level 2 半自動駕駛功能，系統會主動保持車輛與車道的中央，同時還有後方接近碰撞輔助 (SSA)，該系統會判斷車輛與後方物體的距離，若有發生碰撞的危險時，會主動緊急剎車防止撞擊傷害。
SsangYong 國內總代理永嘉雙龍於 2019 年正式導入 Rexton，提供單一 2.2 柴油 4WD 規格販售，建議售價新台幣 186.8 萬元。不過全新改款 Rexton 目前都還在進行產品相關的認證與測試，最終規格與售價將有待官方證實與公佈，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並為讀者帶來第一手消息。