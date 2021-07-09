COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

預計第三季上市　全新改款 SsangYong Rexton 街頭捕獲

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-09 13:55:40

現行第二代 SsangYong Rexton 韓國原廠於 2020 年底推出新改款車型，針對外型設計與內裝鋪陳重新調整，使其更朝向主流豪華品牌看齊。根據 7Car<小七車觀點>獲得的消息，總代理永嘉雙龍目前已著手新車的導入規劃，展開相關認證及測試流程，同時官方網站上也明確公布 Coming Soon 的預告，因此待商品規格確定之後有望將在今年第三季前正式在台推出，然而實車日前也於台北街頭捕獲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
永嘉雙龍汽車已經在官方網站上公布 Rexton 即將登場的資訊。
SsangYong Rexton 車系最早於 2001 年登場，為品牌旗艦休旅車款。接著於 2017 年推出第二代大改款車型，並在 2020 年底推出小改款車型。全新小改款 Rexton 原廠工程師針對外觀重新設計，車頭換上全新的造型設計，換上更犀利的 LED 頭燈組，內部導入 C 形 LED 日行燈，並加大水箱護罩面積強化行人防護表現。車尾方面則將導入水平式 T 形 LED 導光條，同時將後保桿重新塑造，提供更新穎的視覺感受。

此次捕獲到的小改款 Rexton 與原廠公布的官方照片如出一轍，換上最新式的頭燈與保桿造型。
座艙部分則針對配備與便利性提升，中控台新增 12.3 吋全數位儀表板，第二排座椅椅背調整機能最大角度提高至 139 度。根據韓國原廠官方的說明，這將是品牌 SUV 當中，後座擁有最大角度的車款，提高第二排乘客長途旅行的舒適性。

水平式 T 形 LED 導光條以及重新塑造後保桿，提供更新穎的視覺感受。
安全表現上則導入全新的“智能主動式巡航控制系統(IACC)，且有 Level 2 半自動駕駛功能，系統會主動保持車輛與車道的中央，同時還有後方接近碰撞輔助 (SSA)，該系統會判斷車輛與後方物體的距離，若有發生碰撞的危險時，會主動緊急剎車防止撞擊傷害。

SsangYong 國內總代理永嘉雙龍於 2019 年正式導入 Rexton，提供單一 2.2 柴油 4WD 規格販售，建議售價新台幣 186.8 萬元。不過全新改款 Rexton 目前都還在進行產品相關的認證與測試，最終規格與售價將有待官方證實與公佈，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並為讀者帶來第一手消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀