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【試駕】別迷信非明星學校不可，Hyundai小改Santa Fe就是品學兼優 外型出眾好學生

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-09 15:55:20

不少人會以是否為明星學校或排名來認定學生好壞，而這種觀念認知也運用在汽車品牌，就以Hyundai來說目前已是全球前五大汽車品牌，但在國內卻有不少消費者抱持舊有觀念，不過只要拋下品牌單就產品，就會發現此次試駕的Santa Fe其實沒什麼可挑剔的。

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以往觀念會以是否念明星學校或志願排名來判定學生好壞，然而不少消費者也將此觀念用於選購汽車，以本次試駕為例，Hyundai於全球已是前五大汽車品牌，但在國內接受度就不如前五志願來得高，因此不如先放下成見與舊有觀念隨我們一起好好欣賞此次的Santa Fe。

間隔才兩年第四代Santa Fe就推出小改車型，不過更改幅度卻有如大改款般劇烈，首先最大轉變莫過於車頭造型，雖仍為分離式燈組但卻換上全新造型，搭配如爪痕日行燈與更寬闊水箱護罩及保險桿，營造出更運動化及更具質感樣貌。尾燈看似沒有變動，但內部燈組造型已更換全新設計及導入LED，並利用反光條營造連貫視覺感，除了燈組保險桿也同樣更換另一樣式。

才間隔兩年Hyundai就推出小改Santa Fe。
才間隔兩年Hyundai就推出小改Santa Fe。
雖為小改但車頭卻帶來丕變的造型。
雖為小改但車頭卻帶來丕變的造型。
如爪痕的日行燈讓車頭神韻變得兇狠，頂規車型配備投射式LED頭燈。
如爪痕的日行燈讓車頭神韻變得兇狠，頂規車型配備投射式LED頭燈。
尾燈造型沒有變動但卻改為LED。
尾燈造型沒有變動但卻改為LED。
Santa Fe柴油從GLD-B車型就配備20吋輪圈。
Santa Fe柴油從GLD-B車型就配備20吋輪圈。
車尾看似沒有更動，但保險桿與飾板等全都更新。
車尾看似沒有更動，但保險桿與飾板等全都更新。
車室方面雖沒有像外觀大幅改革，但也算帶來有誠意的進化，格局規劃基本沒更動，但空調排擋座則因更換線傳式排擋而進行調整，一體式設計及井然有序的按鍵規劃，讓前座有明顯區隔感，同時也提升整體質感。

真正感到有誠意的則屬配備，首先儀表換成12.3吋數位儀表，8吋中控螢幕也改為原廠介面，也支援無線Apple CarPlay/Android Auto，既然都無線連接當然也有無線充電。至於智慧駕駛輔助科技部分，新增當左彎偵測到有碰撞風險主動煞車的FCA-JX進階前方主動煞停偵測系統，及全速域車道維持輔助、盲區影像輔助、盲區碰撞避免輔助、後方交通防撞輔助等系統。

小改Santa Fe座艙沒有進行大幅度變動，僅儀表、中控與鞍座做更改。
小改Santa Fe座艙沒有進行大幅度變動，僅儀表、中控與鞍座做更改。
8吋中控螢幕改為原廠介面。
8吋中控螢幕改為原廠介面。
支援無線Apple CarPlay/Android Auto。
支援無線Apple CarPlay/Android Auto。
12.3吋數位儀表僅有雙環模式，但雙環會依駕馭模式呈現不同樣式，中央則提供多項資訊。
12.3吋數位儀表僅有雙環模式，但雙環會依駕馭模式呈現不同樣式，中央則提供多項資訊。
打方向燈BVM盲區影像輔助會呈現後方影像。
打方向燈BVM盲區影像輔助會呈現後方影像。
倒車影像也提供多種視角。
倒車影像也提供多種視角。
小改Santa Fe導入全速域車道維持輔助，進而擁有Level 2半自動駕駛功能。
小改Santa Fe導入全速域車道維持輔助，進而擁有Level 2半自動駕駛功能。
車室規劃5+2七人座配置。
車室規劃5+2七人座配置。
座椅維持與先前相同配置，前座配備加熱/通風功能。
座椅維持與先前相同配置，前座配備加熱/通風功能。
2,765mm軸距與座椅前後/椅背可調，第二排擁有相當寬敞舒適乘坐環境。
2,765mm軸距與座椅前後/椅背可調，第二排擁有相當寬敞舒適乘坐環境。
第三排建議短程或身材嬌小乘坐。
第三排建議短程或身材嬌小乘坐。
GLD-C頂規車型配備全景式天窗。
GLD-C頂規車型配備全景式天窗。
置物空間不論第三排使用或後排倒放都有不俗機能。
置物空間不論第三排使用或後排倒放都有不俗機能。
小改Santa Fe雖仍搭載2.2升柴油引擎，不過是新世代Smartstream引擎，除重量有所減輕，動力輸出也有微幅成長至202hp/45kgm，變速系統也更換為八速濕式自手排。受惠於高扭力峰值助益，即便車重逼近2噸也能展現輕一派輕鬆的反應，加速至中高速能量也持續供給，搭配幾乎聽不見的柴油運轉聲，有如駕駛大高輸出汽油車款。

Santa Fe為顧及車內七人乘坐品質設定則以舒適取向，行經不平路面會感到略為明顯的起伏，不過Santa Fe調校已趨近於歐系風格，因此懸吊會立即抑制起伏穩住車身，此設定搭配四輪驅動系統讓車輛在彎中有著頗為沉穩的表現。

柴油動力給予Santa Fe飽滿且輕快加速表現。
柴油動力給予Santa Fe飽滿且輕快加速表現。
新世代Smartstream引擎動力微幅成長至202hp/45kgm。
新世代Smartstream引擎動力微幅成長至202hp/45kgm。
變速系統改為線傳式排擋及八速濕式自手排。
變速系統改為線傳式排擋及八速濕式自手排。
Santa Fe行經不平處雖有頗為明顯起伏，但懸吊立即就能穩住車身晃動，使其整體乘坐仍屬舒適範圍。
Santa Fe行經不平處雖有頗為明顯起伏，但懸吊立即就能穩住車身晃動，使其整體乘坐仍屬舒適範圍。
頂規車型搭載四輪驅動系統，提供Snow/Mud/Sand越野駕馭模式。
頂規車型搭載四輪驅動系統，提供Snow/Mud/Sand越野駕馭模式。
雖為七人座休旅車但動態表現卻有著和歐系相同的沉穩感。
雖為七人座休旅車但動態表現卻有著和歐系相同的沉穩感。
看完上述介紹是不是衷心覺得小改Santa Fe不論外型設計或是配備豐富度，甚至座艙質感與動態都有高水準表現，既然有此想法那還有何理由不選擇它，但如果真的品牌迷思大於產品本質，這樣可能就不適合你，可以按上一頁離開了。

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