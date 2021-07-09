【試駕】別迷信非明星學校不可，Hyundai小改Santa Fe就是品學兼優 外型出眾好學生

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以往觀念會以是否念明星學校或志願排名來判定學生好壞，然而不少消費者也將此觀念用於選購汽車，以本次試駕為例，Hyundai於全球已是前五大汽車品牌，但在國內接受度就不如前五志願來得高，因此不如先放下成見與舊有觀念隨我們一起好好欣賞此次的Santa Fe。
間隔才兩年第四代Santa Fe就推出小改車型，不過更改幅度卻有如大改款般劇烈，首先最大轉變莫過於車頭造型，雖仍為分離式燈組但卻換上全新造型，搭配如爪痕日行燈與更寬闊水箱護罩及保險桿，營造出更運動化及更具質感樣貌。尾燈看似沒有變動，但內部燈組造型已更換全新設計及導入LED，並利用反光條營造連貫視覺感，除了燈組保險桿也同樣更換另一樣式。
車室方面雖沒有像外觀大幅改革，但也算帶來有誠意的進化，格局規劃基本沒更動，但空調排擋座則因更換線傳式排擋而進行調整，一體式設計及井然有序的按鍵規劃，讓前座有明顯區隔感，同時也提升整體質感。
真正感到有誠意的則屬配備，首先儀表換成12.3吋數位儀表，8吋中控螢幕也改為原廠介面，也支援無線Apple CarPlay/Android Auto，既然都無線連接當然也有無線充電。至於智慧駕駛輔助科技部分，新增當左彎偵測到有碰撞風險主動煞車的FCA-JX進階前方主動煞停偵測系統，及全速域車道維持輔助、盲區影像輔助、盲區碰撞避免輔助、後方交通防撞輔助等系統。
小改Santa Fe雖仍搭載2.2升柴油引擎，不過是新世代Smartstream引擎，除重量有所減輕，動力輸出也有微幅成長至202hp/45kgm，變速系統也更換為八速濕式自手排。受惠於高扭力峰值助益，即便車重逼近2噸也能展現輕一派輕鬆的反應，加速至中高速能量也持續供給，搭配幾乎聽不見的柴油運轉聲，有如駕駛大高輸出汽油車款。
Santa Fe為顧及車內七人乘坐品質設定則以舒適取向，行經不平路面會感到略為明顯的起伏，不過Santa Fe調校已趨近於歐系風格，因此懸吊會立即抑制起伏穩住車身，此設定搭配四輪驅動系統讓車輛在彎中有著頗為沉穩的表現。
看完上述介紹是不是衷心覺得小改Santa Fe不論外型設計或是配備豐富度，甚至座艙質感與動態都有高水準表現，既然有此想法那還有何理由不選擇它，但如果真的品牌迷思大於產品本質，這樣可能就不適合你，可以按上一頁離開了。