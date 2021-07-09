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展現更具侵略風貌　第 8 代 Volkswagen Golf GTI 展間實拍

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-09 15:55:40

台灣福斯於 7/1 以線上公佈方式宣布全新第 8 代 Golf 車系正式在台上市，首波導入車型包括了五門掀背 1.0/1.5 升汽油動力、旅行版 1.5 升汽油動力以及搭載 2.0 升汽油動力的 GTI 車型。在上市後 Golf 已陸續進駐展間，其中位於太古位於內湖的據點也展出了 GTI 車型。

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第 8 代 Golf GTI 共提供標準版以及熱血魅力限定版兩個等級，建議售價分別是新台幣 159.8 萬及 173.3 萬，其中後者為全車系上市前率先公布的車型，提供 45 個忠誠車主名額能以 169.8 萬元的優惠價購入。相較於標準 GTI 車型，熱血魅力限定版將部分需額外選配的項目列為標準配備清單內，包含 DCC 主動式底盤控制系統、HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統等。

全新第 8 代 Golf GTI 承襲了經典的設計元素，車頭配備 LED 頭燈及橫置式導光條連接水箱罩，左下方鑲有車型銘牌，X 形 LED 霧燈整合於下蜂巢狀氣壩之內，足踏 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，內部具有紅色烤漆煞車卡鉗，車尾將車型徽飾設置於行李廂蓋正中央，排氣管採用雙邊單出設計。車色部分，提供「君臨紅」、「冰晶白」、「星際月岩灰」及「珍珠黑」共 4 種選擇。

第 8 代 Golf GTI 標配 19 吋 Adelaide 鋁合金輪圈，內部具有紅色烤漆煞車卡鉗。
內裝方面配備 GTI 專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板及金屬踏板，座椅首度導入 Vienna 真皮跑車型式 (附電動調整功能)，也搭載 10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表，中控台配置擁有 GTI 專屬介面及功能 (含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時) 的 10 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)。在安全科技部分配備 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，其 ACC 主動式固定車距巡航系統在靜止後可等待最多 10 秒而再次起步，並具備 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統。

前座椅首度導入 Vienna 真皮跑車型式設計，並且擁有了電動調整功能。
GTI 專屬介面與功能含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等顯示。
動力配置方面，Golf GTI 採用 EA888 evo4 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 245ps，峰值扭力 37.8kg-m，搭配 DQ381 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.3 秒完成。底盤方面原廠工程師針對前懸吊的橫向搖臂成襯套、彈簧與避震器止擋襯套重新設計，且採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架，而後懸吊擁有重新設計的彈簧、輪架、輪軸承座，再加上全新避震器與上座軸承，整體彈簧回彈效率較第 7 代 Golf GTI 的提昇 5% (前軸)及 15% (後軸)。至於方向盤轉動左右死點則較標準車型的 2.75 圈減至 2.1 圈。

此外，Golf GTI 也配備 VDM 車輛動態管理系統，可整合 DCC 主動式底盤控制系統 、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器，提供更穩固且靈敏的操控表現。

Golf GTI 採用 EA888 evo4 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 245ps，峰值扭力 37.8kg-m，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.3 秒完成。
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