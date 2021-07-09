高鐵人員染疫。購票防傳染，招名威：注意３重點。

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相較之下，民眾較需要注意的是，是否有可能有透過接觸傳染的疑慮，因為我們並無法得知什麼時候會遇到染疫者，包括售票員，就連對方自己也不知道自己是否染疫，那麼車票、零錢、零錢盤、櫃台等，確實都可能有病毒的風險存在，就有可能形成接觸傳染，機率得視染疫者防疫作為和觀念是否良好。因此這也是為什麼多數醫學、科學專家皆建議防疫期間最好視身旁的人為染疫者做防範。
自動售票購票防染疫，有哪些地方要注意？
招名威教授提醒，防範買票時染疫，要注意的不只有前述的人工售票，也包括了自動售票。自動售票機雖不用和人面對面，但畢竟為開放式的公共設備，接觸的更多，接觸傳染的風險自然相對較高，我們並無法得知前一個使用者或再更前面的使用者是否染疫、是否戴好口罩等，若染疫者手上沾有病毒或在機器面前打噴嚏、咳嗽等，售票機的面板、按紐、機器外殼、找零處等皆有可能有病毒存在。塑膠面板一般而言病毒可存留3天，金屬、不鏽鋼材質則約為２天，換言之，在經過消毒之前病毒是會一直存在的。
提醒民眾，不論是以何種購票方式買票，即便是疫情趨緩，在真正安全之前都應持續提高警覺，別因一時的鬆懈造成染疫。
購票防染疫，招名威：注意３重點！
招名威教授表示，防範購票染疫，確實戴好口罩，盡可能社交安全保持距離大於1公尺，並建議可在交易後對物品、雙手用酒精消毒是最好的方法，這樣的觀念不僅是在購票，任何交易行為、操作的機器都是一樣的，日後微解封至各處買票時也是如此。
不論是人工售票或自動售票、線上購票取票，不論是在高鐵、台鐵，或是便利商店常用來買票、繳費、寄貨的服務機器都是同樣的道理，在購票後將票卷、零錢等一切物品消毒，也為自己的手消毒，如此一來便可以大幅降低染疫風險。此行為許多人或許會覺得太誇張，或在別人面前完整消毒覺得尷尬，但此時此刻民眾所面對的就是個誇張的病毒，比起別人的眼光，重要的是健康，提醒民眾別為了麻煩或別人的眼光讓自己暴露在風險當中。
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