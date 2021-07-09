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高鐵人員染疫。購票防傳染，招名威：注意３重點。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-07-09 17:30:00

近日傳出高鐵人員染疫的消息，據了解該人員也曾參與售票服務，民眾擔心購票過程若是否也有染疫的疑慮？又該注意什麼？怎麼買票比較安全？對此中原大學教授/毒物理學專家招名威教授指出可能的疑慮及建議作法提供給民眾參考。

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人工售票購票防染疫，有哪些地方要注意？    招名威教授表示，現在國人普遍防疫意識都有一定的強度，購票過程中售票人員有戴好口罩，自己也有戴好口罩，包括遮好口鼻、金屬條壓好、完全密合於臉部的情況下，透過飛沫傳染的可能性非常低，病毒傳播在正常情況下是低於5%的，民眾不必過度擔心。

相較之下，民眾較需要注意的是，是否有可能有透過接觸傳染的疑慮，因為我們並無法得知什麼時候會遇到染疫者，包括售票員，就連對方自己也不知道自己是否染疫，那麼車票、零錢、零錢盤、櫃台等，確實都可能有病毒的風險存在，就有可能形成接觸傳染，機率得視染疫者防疫作為和觀念是否良好。因此這也是為什麼多數醫學、科學專家皆建議防疫期間最好視身旁的人為染疫者做防範。

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自動售票購票防染疫，有哪些地方要注意？

招名威教授提醒，防範買票時染疫，要注意的不只有前述的人工售票，也包括了自動售票。自動售票機雖不用和人面對面，但畢竟為開放式的公共設備，接觸的更多，接觸傳染的風險自然相對較高，我們並無法得知前一個使用者或再更前面的使用者是否染疫、是否戴好口罩等，若染疫者手上沾有病毒或在機器面前打噴嚏、咳嗽等，售票機的面板、按紐、機器外殼、找零處等皆有可能有病毒存在。塑膠面板一般而言病毒可存留3天，金屬、不鏽鋼材質則約為２天，換言之，在經過消毒之前病毒是會一直存在的。

提醒民眾，不論是以何種購票方式買票，即便是疫情趨緩，在真正安全之前都應持續提高警覺，別因一時的鬆懈造成染疫。

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購票防染疫，招名威：注意３重點！

招名威教授表示，防範購票染疫，確實戴好口罩，盡可能社交安全保持距離大於1公尺，並建議可在交易後對物品、雙手用酒精消毒是最好的方法，這樣的觀念不僅是在購票，任何交易行為、操作的機器都是一樣的，日後微解封至各處買票時也是如此。

不論是人工售票或自動售票、線上購票取票，不論是在高鐵、台鐵，或是便利商店常用來買票、繳費、寄貨的服務機器都是同樣的道理，在購票後將票卷、零錢等一切物品消毒，也為自己的手消毒，如此一來便可以大幅降低染疫風險。此行為許多人或許會覺得太誇張，或在別人面前完整消毒覺得尷尬，但此時此刻民眾所面對的就是個誇張的病毒，比起別人的眼光，重要的是健康，提醒民眾別為了麻煩或別人的眼光讓自己暴露在風險當中。

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