▲ 排韓情結不再！Kia 上半年銷量創紀錄！小改款 Stinger 7/15 線上發表

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Kia 總代理台灣森那美起亞秉持與全球零時差接軌的經營理念，後續也將更積極地規劃導入多款全球最新世代車款；其中包含甫問世便在全球市場投下震撼彈、甚至在韓國市場創下預售首日接單突破 2 萬張驚人紀錄的 Kia 首款電動車 EV6，與全球車迷引頸期盼的全新第四代 Sportage，甚至是來自歐洲、可望成為亞太市場首發的歐風旅行車款，也都在台灣森那美起亞的規劃導入清單中。乘用車與商用車雙戰線，齊頭並進，台灣森那美起亞誓言打造 Kia 更完整且多元的產品陣線，滿足國內消費者的期待。
為讓更多消費者體驗 Kia 新世代車款的驚艷魅力，打造更優質的用車生活與擁車體驗，Kia 總代理台灣森那美起亞誠摯邀請更多志同道合的經銷商夥伴，一同加入 Kia， 共同開創精彩可期的 Kia 品牌新紀元。
Kia 總代理台灣森那美起亞，積極布建銷售及服務通路
亞太區最大汽車集團之一森那美，於2014年進軍台灣，並正式成立 Kia 總代理台灣森那美起亞。森那美汽車集團，在亞太市場經營超過 30 個汽車品牌、年銷量超過 8 萬台，在亞太區汽車市場扮演舉足輕重的關鍵角色。自 2014 年以來，台灣森那美起亞持續實踐在台深耕的承諾，積極布建銷售及服務通路：包含甫於 2021 年全新成立的新竹展示中心、與宜蘭展示中心，Kia 目前在國內已擴展至 18 家 Kia 乘用車展示中心，以及 16 個 Kia 乘用車維修保養據點，並自 2021 年 1 月起成為 Kia 商用車總代理後，經營範疇將再擴增至全台商用車 25 家展示中心，以及 45 個 Kia 商用車維修保養據點，提供 Kia 車主便利且專業的服務。
旗艦轎跑小改款 Stinger 即將登場
Kia 小改款 Stinger 擁有強悍性能與操控，3.3GT AWD 車型搭配 V6 雙渦輪缸內直噴引擎，最大馬力可達 366ps/6,000rpm，配上 8 速手自排系統， 0-100km/h 僅需 4.9 秒，同時搭載 Level 2 智慧安全輔助系統功能 DRIVE WiSE 及 7 具 SRS 輔助氣囊，享受操控的同時也擁有滿載的安全防護。小改款 Stinger 自 6 月展開預售即引起眾多矚目，並即將於 7 月 15 日(週四）晚上 8 點，於 Kia Taiwan Facebook 官方粉絲團與 Youtube 頻道，同步直播小改款 Stinger 上市發表會。
台灣森那美起亞，熱情招募經銷夥伴共創品牌新紀元
台灣森那美起亞也將持續積極布建、擴展全台通路，除了於 2021 年上半年，陸續新增新竹展示中心及宜蘭展示中心之外，更正式對外宣布，熱情招募全新經銷夥伴，竭誠歡迎更多經銷商夥伴加入。
註1：以 2020 年 7 月-2021 年 6 月監理所累計領牌數字，與2021年6月監理所累計領牌數字為準，並排除豪華進口品牌；同級距進口小車級距，限定為車長 4,100mm 內、5 門掀背車型、純汽油動力；同級距車款限定為以下車款：Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Suzuki Baleno, Mazda 2, Skoda Fabia
註2：Picanto 繽紛版平均油耗值 18.3 km/l
註3：【2020 金舵獎】參考網址：https://www.autobild.de/artikel/das-goldene-lenkrad-2020-kategorie-grosse-suv-18503347.html